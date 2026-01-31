Il Napoli vince contro la Fiorentina nonostante l’ennesimo infortunio: ansia per Di Lorenzo

Nel secondo tempo il Napoli ha corso qualche rischio di troppo, ma ha portato a casa la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. C’è apprensione per le condizioni di Di Lorenzo.

È una partita dalla doppia faccia per il Napoli che dopo la sconfitta con la Juventus torna a vincere in campionato ma perde Giovanni Di Lorenzo per infortunio. Antonio Conte rinuncia al suo capitano per un problema fisico, l'ennesimo di questa stagione per una squadra che non trova mai pace. La vittoria per 2-1 contro la Fiorentina è macchiata dalla preoccupazione, ma resta comunque fondamentale per restare nella scia del Milan, anche se il rischio di pareggiarla nel secondo tempo è stato altissimo.

Brilla Vergara, paura per Di Lorenzo

Pochi gironi dopo il grande gol al Chelsea, Vergara si toglie la soddisfazione di segnare anche il primo gol in campionato davanti ai suoi tifosi: si inserisce in velocità bucando la difesa della Fiorentina, arriva davanti a De Gea e non si fa intimorire dall'esperienza del portiere che non riesce a fermarlo. La soluzione di emergenza di Conte continua a regalare certezze per tutto il primo tempo, dove anche McTominay in rovesciata e Hojlund provano a fare la propria parte.

Vergara segna il secondo gol consecutivo tra campionato e Champions

La Viola prova a farsi sentire con Piccoli che trova il palo e Gudmundsson che chiama Meret alla grande parata. La doccia gelata arriva con l'infortunio di Di Lorenzo, caduto a terra dopo un movimento innaturale del ginocchio. Il capitano azzurro è stato portato via in barella e curato negli spogliatoi, una tegola non indifferente per una squadra già martoriata dagli infortuni.

Qualche brivido nella ripresa

Nel secondo tempo anche Gutierrez segna il primo gol con la maglia del Napoli, un 2-0 pesante che tante volte era sfuggito nel primo tempo, ma dopo dieci minuti la Fiorentina riesce a rientrare in partita grazie a Solomon: Dodò fa una bellissima incursione palla al piede, Piccoli tira in porta ma sulla parata di Meret si fionda Solomon che riapre il risultato. Il lampo azzurro dei primi 45 minuti si spegne e anche la viola viene fuori con qualche occasione, avvicinandosi al pareggio nonostante i cambi di Conte che manda in campo anche Giovane e Lukaku.