Di Canio drastico sulla Juve di Motta dopo il pari con l’Aston Villa: “Gioca come faceva con Allegri” Dopo Aston Villa-Juventus Paolo Di Canio ha criticato Thiago Motta e il gioco della formazione bianconera che, a suo dire, giocherebbe allo stesso modo di come faceva con Massimiliano Allegri nella passata stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il pareggio della Juventus in Champions League in casa dell'Aston Villa ha fatto venir fuori i primi dubbi sulla gestione del nuovo allenatore Thiago Motta che dopo il nono pari stagionale, il quinto per 0-0, è finito al centro delle critiche.

La sua squadra a Birmingham ha dimostrato ancora una volta grande solidità difensiva (anche se a pochissimi istanti dal fischio finale ha rischiato di capitolare con il gol di Rogers annullato dal Var che ha fatto infuriare Unai Emery) ma anche una seria difficoltà nel creare pericoli in zona offensiva se non su calcio piazzato (da qui è nata infatti la più grande occasione creata dai bianconeri con il colpo di testa di Conceicao respinto, un centimetro prima che il pallone attraversasse completamente la linea di porta, da un balzo felino del Dibu Martinez) o su iniziative individuali degli uomini di maggior talento.

Le enormi attenuanti (formazione rimaneggiata a causa dei tantissimi infortuni e senza un vero attaccante di ruolo a disposizione) questa volta non sono servite al tecnico italo-brasiliano, contento a fine gara per l'equilibrio avuto dalla sua squadra, per evitare le critiche e far tornare in auge i nostalgici di Massimiliano Allegri. Sui social (dove l'hashtag #Allegri è stato tra i trend più in auge di tutta la serata) ma anche tra gli opinionisti e gli ex calciatori che ora vestono i panni di commentatori TV.

Tra questi, il più duro con Thiago Motta, dopo il pareggio in casa dell'Aston Villa (che, a tre giornate dal termine, lascia sostanzialmente immutata la classifica dei piemontesi nel girone unico della nuova Champions con l'ottavo posto che resta distante due punti mentre le lunghezze di vantaggio sulla 25ª posizione sono ora quattro), è stato l'ex capitano della Lazio Paolo Di Canio che, ai microfoni di Sky, ha difatti criticato il tecnico bianconero in quanto, suo dire, non avrebbe di fatto apportato nessuna evoluzione nel gioco della Juventus rispetto a quella vista con il tecnico toscano in panchina nella passata stagione.

"La Juve di Motta è conservativa come quella dell'anno scorso. Pensavamo di poter vedere qualcosa di diverso dal passato nel gioco, anche se qualcuno in maniera filosofica ci dice che fa un pressing dieci/dodici metri più avanti. La mentalità di lavorare senza palla la Juve ce l'aveva già con Allegri. Quella di Motta è una squadra che conserva, crea poco e prende pochissimi gol. Poi possiamo fare i raffinati e dire che gioca col baricentro cinque/dieci metri più avanti, ma cambia poco" è stato difatti il commento del 56enne romano al termine di Aston Villa-Juventus.

Un commento, quello di Paolo Di Canio, che ha molto diviso i tifosi juventini tra chi concorda e rimpiange Massimiliano Allegri e chi invece, oltre alle attenuanti delle tante assenze di peso con cui deve fare i conti, vede comunque nella Juve di Thiago Motta un'evoluzione dal punto di vista del gioco rispetta a quella allenata dal livornese fino a qualche mese fa.