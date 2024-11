video suggerito

Thiago Motta esalta la Juve e spiega l'importanza di Koopmeiners: "Mi viene difficile sostituirlo" Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della sfida pareggiata 0-0 dalla sua Juventus in casa dell'Aston Villa. Il tecnico bianconero si sofferma su Koopmeiners: "A volte mi è difficile sostituirlo".

A cura di Fabrizio Rinelli

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della sfida pareggiata 0-0 dalla sua Juventus in casa dell'Aston Villa. Un pareggio tutto sommato buono per i bianconeri considerando i deficit di formazione con cui hanno dovuto affrontare questa sfida. L'allenatore della Vecchia Signora infatti esalta l'impegno della sua squadra contro un avversario di tutto rispetto: "L'Aston villa era come il Milan con la stessa idea ma con interpreti diversi – spiega -. Abbiamo creato poco perché abbiamo giocato con grande equilibrio".

Thiago Motta salva dunque la prestazione della squadra a prescindere dal fatto che la vittoria non sia ancora arrivata, e si lascia andare quando parla di Teun Koopmeiners che nonostante non sembri ancora quello ammirato all'Atalanta, per Thiago Motta è fondamentale: "Sta giocando in una posizione non facile, tra le linee, specie contro questi avversari ma è un giocatore speciale, può ricoprire tanti ruoli, trasmette tanto alla squadra, mi dà tranquillità quando lo vedo in campo, e delle volte mi viene anche di cambiarlo però è difficile, perché è un giocatore che in campo aiuta tantissimo la squadra".

Koopmeiners in azione contro l'Aston Villa.

Le parole di Thiago Motta sui prossimi impegni della Juventus

L'ex Atalanta dunque è un giocatore che per Thiago Motta è fondamentale e lo reputa importante soprattutto quando arretra un po' rispetta alla posizione avanzata delle ultime partite. L'olandese dunque inevitabilmente al centro del progetto Juve di Thiago Motta che vuole andare avanti e l'ha detto chiaramente in diretta analizzando i prossimi impegni:

"Ogni partita noi con la nostra identità dobbiamo sapere chi affrontiamo e che vogliamo sempre vincere – spiega Thiago Motta cercando di far capire il suo concetto -. Nelle prossime partite abbiamo Manchester City, Brugge e Benfica, è un momento importante dove noi dobbiamo giocare ogni partita al massimo e i conti li faremo all'ultima partita". Thiago Motta predica calma e vuole andare per gradi prima di arrivare agli impegni che potrebbero già tracciare una linea di questa stagione: "Adesso abbiamo tante partite da giocare e ogni sfida andiamo al massimo con la nostra idea".