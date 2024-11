video suggerito

Perché la Juventus non potrà fare 5 sostituzioni nella partita con l’Aston Villa in Champions League La Juventus giocherà contro l’Aston Villa in Champions League. Thiago Motta ha a disposizione appena diciassette calciatori, con tre portieri e solo in sei andranno in panchina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus stasera affronta l'Aston Villa e torna a giocare in casa dei claret and blue dopo oltre quarant'anni. Le due squadre sono nella prima metà della classifica della Champions League e sanno che vincendo balzerebbero tra le prime otto. Thiago Motta è fiducioso, nonostante abbia una rosa ridotta, la Juve ha tantissimi infortunati e appena 17 calciatori tra i convocati. Ciò significa, al di là dell'emergenza, che i bianconeri in ogni caso non potranno effettuare i cinque cambi.

Otto indisponibili nella Juventus

L'elenco degli infortunati della Juve è molto lungo. A Cabal, Bremer (che hanno chiuso la stagione), Milik, Adzic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez si sono aggiunti la scorsa settimana Vlahovic e nelle ultime ore pure McKennie. Otto giocatori fuori e solo dunque diciassette a disposizione di Thiago Motta, che stavolta non ha voluto aggregare nessuno dalla squadra Primavera.

Panchina cortissima per la Juventus

Il tecnico italo-brasiliano, unico imbattuto in Serie A, è in emergenza, ma a differenza del passato non ha voluto pescare dalla squadra Under 23, ciò significa che con lui sono volati in Inghilterra appena diciassette giocatori, e considerato che tre di questi sono portieri, quelli di movimento sono quattordici. Quindi, visto che la matematica non è un'opinione, in panchina si accomoderanno sei calciatori, due di questi però sono portieri. Va da sé che la Juve, anche volendo, non potrebbe effettuare le cinque sostituzioni che sono diventate canoniche.

La probabile formazione della Juventus per la sfida di Champions

Il dubbio portiere dovrebbe essere risolto a favore di Di Gregorio. Difesa con Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso. Centrocampo con Locatelli e Thuram. Conceicao, Koopmeiners e Yildiz agiranno dietro Timothy Weah che sarà il centravanti della Juve di Champions.

I convocati della Juve per l'Aston Villa

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Fagioli

Attaccanti: Conceiçao, Yildiz, Weah, Mbangula