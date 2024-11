video suggerito

Aston Villa-Juventus, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni Aston Villa-Juventus si gioca questa sera alle 21:00, la partita è valida per la quinta giornata della fase a girone unico di Champions League. Diretta tv e in chiaro solo su Amazon Prime Video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Aston Villa–Juventus è la partita della quinta giornata di Champions League che si gioca oggi alle 21 al Villa Park di Birminghan e ha un valore importante per la classifica e la qualificazione diretta agli ottavi. I bianconeri sono attualmente in undicesima posizione a quota 7 punti, a -2 proprio dalla squadra inglese che ottava e ultima nel lotto delle formazioni che in graduatoria passano direttamente alla fase a eliminazione diretta evitando i playoff. Ecco perché vincere in trasferta è un passaggio cruciale. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva solo su Amazon Prime Video, non è prevista alcuna messa in onda né in chiaro su TV8 né sui canali di Sky.

Due vittorie, un pareggio e una sconfitta (7 gol fatti, 5 subiti, +2 in differenza reti) è il bilancio della Juventus dopo quattro turni. Nell'ultimo la squadra di Thiago Motta non è andata oltre il pari sul campo del Lille e questa sera avrà di fronte a sé un avversario d rango superiore, guidato in panchina da un allenatore, Unai Emery, che è una sorta di bestia nera alla luce dei precedenti. Il tecnico spagnolo ha già battuto due volte la Juventus in Champions League: la prima con il Siviglia (2015), la seconda con Villarreal (2022, quando le inflisse una pesante sconfitta a Torino e la eliminò agli ottavi). Il suo Aston Villa è a quota 9 punti frutto di 3 vittorie e una sconfitta (6 gol fatti, 1 subito, +5 differenza reti).

Quanto alle formazioni, per la Juve l'incognita è rappresentata sempre dall'attacco considerata l'assenza di Vlahovic che s'è infortunato la settimana scorsa in Nations League con la Serbia. Come già in campionato, Motta colmerà quel vuoto proponendo la mossa del ‘falso 9' che nell'ultimo incontro di Serie A con il Milan è stato ricoperto da Koopmeiners. Al Villa Park potrebbe toccare a Yildiz o, quasi sicuramente, a Weah.

A che ora e dove vedere Aston Villa Juventus in diretta TV: la partita non è in chiaro

Aston Villa-Juventus è in programma alle 21 e non sarà trasmessa in chiaro né sui canali di Sky. La diretta tv della partita è esclusiva Amazon Prime Video a cui accedere attraverso app su Smart TV (solo per abbonati): la racconterà attraverso la telecronaca di Sandro Piccinini, che avrà accanto a sé Massimo Ambrosini per il commento tecnico. L'emittente coprirà l'intera serata di Champions dei bianconeri nel pre e nel post match con collegamenti di Giulia Mizzoni e i talent (ex calciatori) suoi ospiti, con gli interventi di Alessia Tarquinio in campo e dagli spogliatoi per le interviste. Nella sala Var ci sarà l'ex arbitro, Calvarese, per analizzare i casi da moviola.

Champions League, Aston Villa-Juventus dove vederla in diretta streaming

La diretta streaming di Aston Villa-Juventus sarà mandata in onda sempre da Amazon Prime Video: gli abbonati potranno vederla collegandosi all'evento attraverso la app oppure il sito (previo inserimento delle proprie credenziali).

Aston Villa-Juventus, le probabili formazioni della partita di Champions

Nel 4-2-3-1 che Emery sceglie per disegnare l'Aston Villa non figura Onana. McGinn e Tielemans costituiranno la cerniera d centrocampo. Bailey, Rogers e Ramsey agiranno alle spalle della punta, Watkins. Nella Juve non c'è Vlahovic e si ferma anche McKennie. Pronto Weah oppure una soluzione alternativa per l'attacco.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins. Allenatore: Emery.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. Allenatore: Motta.

ARBITRO: Jesus Gil Manzano (Spagna).