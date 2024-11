video suggerito

Quando si gioca Aston Villa-Juve in Champions League, le probabili formazioni e dove vederla Le ultime di formazione di Aston Villa-Juve di Champions League: le scelte dei due allenatori e dove vedere la partita in tv e steaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Con una rosa tormentata dagli infortuni la Juventus volerà in Inghilterra per affrontare l'Aston Villa nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Dopo una sconfitta e un pareggio Thiago Motta vuole ritrovare la bussola anche in Europa dove l'obiettivo è quello di archiviare uno dei primi otto posti in classifica per accedere agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Una missione precisa che però si scontra con le ambizioni degli inglesi: in questa Champions hanno già svolto il ruolo di ammazza-grandi battendo il Bayern Monaco, ma la sconfitta contro il Brugge li ha ridimensionati riportandoli con i piedi per terra.

La partita si giocherà domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 21:00 al Villa Park e non potrà essere vista in chiaro, ma verrà trasmessa in esclusiva da Prime. L'incontro sarà l'occasione per Thiago Motta per sperimentare qualcosa in più con la sua formazione, dato che nell'ultimo allenamento ha avuto a disposizione solo 14 giocatori di movimento e ha a che fare con tantissimi infortunati.

Le ultime news sulle formazioni

L'ultimo allenamento della Juventus prima della partenza per l'Inghilterra ci ha regalato qualche informazione in più sulle scelte dell'allenatore. Out Vlahovic e McKennie che non hanno partecipato alla seduta, non ci sarà neanche Douglas Luiz per l'incontro con la sua ex squadra. Chi scenderà in campo? Thiago Motta sta provando a risolvere questo rebus e dovrà fare scelte forti: in difesa tutto resterà come nelle ultime partire, mentre a centrocampo cambierà tutto con l'inserimento di Fagioli come trequartista e probabilmente Koopmeiners schierato in attacco.

Per quanto riguarda l'Aston Villa invece ci sono molte meno grane da risolvere per Emery che ha quasi tutta la sua squadra al completo. L'attacco sarà affidato come sempre nelle mani di Watkins mentre l'unico ballottaggio resta a centrocampo dove Barkley è molto favorito rispetto a Onana che potrebbe subentrare a partita in corso.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Fagioli, Yildiz; Koopmeiners.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Torres, Carlos, Digne; Barkley, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. All. Emery

Aston Villa-Juve, dove vederla in tv e streaming

Non sarà possibile seguire la gara dei bianconeri in chiaro in tv. Aston Villa-Juventus sarà trasmessa esclusivamente su Amazon Prime Video a cui accedere attraverso app su Smart TV (solo per abbonati): la racconterà attraverso la telecronaca di Sandro Piccinini, con il commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini. Anche in streaming sarà possibile vedere l'incontro solo su Prime Video, accedendo al sito web tramite pc, tablet o smartphone.