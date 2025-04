video suggerito

Aston Villa-PSG, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Il PSG vola in casa dell'Aston Villa per il ritorno dei quarti di finale di Champions: tutto quello che c'è da sapere sulla partita e dove sarà trasmessa in TV.

A cura di Ada Cotugno

L'Aston Villa ospita il PSG per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Per i parigini l'accesso alla semifinale sembra una formalità dopo il 3-1 dell'andata al Parco dei Principi che ha sbilanciato tutte le quotazioni per il passaggio del turno: il finale di partita ha premiato la squadra di Luis Enrique che nel primo tempo è stata messa a dura prova dagli inglesi. Chi arriverà ai quarti sfiderà la vincente di Real Madrid-Arsenal. Il ritorno sarà visibile su Sky e in streaming su SkyGo.

Partita: Aston Villa-PSG

Quando: martedì 15 aprile 2025

Orario: 21:00

Dove: Villa Park, Birmingham

Diretta TV: Sky Sport (253)

Diretta streaming: SkyGo

Competizione: Champions League, ritorno dei quarti di finale

Dove vedere Aston Villa-PSG in diretta TV: non sarà trasmessa in chiaro

Il ritorno di Aston Villa-PSG sarà in programma oggi, mercoledì 15 aprile alle ore 21:00. La partita non sarà trasmessa in chiaro come successo per l'andata, ma sarà visibile in diretta Tv soltanto con un abbonamento a Sky: chi lo possiede potrà collegarsi su SkySport al canale 253 per non perdersi un minuto dell'incontro.

Aston Villa-PSG: dove vederla in diretta streaming

Il ritorno del Villa Park sarà visibile anche in diretta streaming. Per assister ad Aston Villa-PSG sarà necessario avere un abbonamento a Sky e usufruire dell'app SkyGo compresa nell'abbonamento, disponibile su smartphone e tablet.

Aston Villla-PSG: le probabili formazioni

Non ci saranno troppi cambiamenti rispetto alle squadre che sono scese in campo per l'andata una settimana fa. L'Aston Villa si affida a Rashford in avanti per cercare di ribaltare il risultato, supportato da Ramsey, McGinn e Rogers che aveva segnato il gol del momentaneo vantaggio a Parigi. Il PSG invece potrebbe cambiare qualcosa in attacco facendo riposare Doué, autore di un gol strepitoso, confermando in avanti Dembelé, Barcola e Kvaratskhelia.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Ramsey; Rashford. Allenatore: Emery.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Barcola, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.