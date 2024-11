video suggerito

In Aston Villa-Juve il gesto dell'arbitro sul gol annullato al 94° inganna tutti, Emery: "Derubati dal Var" L'atteggiamento del direttore di gara, Manzano, lascia perplessi sulla rete di Rogers al 94°: fischia e col braccio indica il centrocampo. Una segnalazione che, normalmente, lascerebbe pensare all'assegnazione della rete. Invece no. Cosa è successo?

Al 94° l'Aston Villa trova il gol del vantaggio contro la Juventus. Lo segna Rogers al termine di un'azione convulsa caratterizzata dal fallo commesso da Diego Carlos sul portiere, Di Gregorio. Il Villa Park esulta, ai bianconeri si gela il sangue nelle vene per il timore che quella rete sia convalidata incassando una sconfitta beffarda dopo aver ingoiato già il boccone amaro della parata straordinaria di Martinez e della palla non entrata per pochissimo. "Il Var ci ha derubati", sbotta Emery in conferenza stampa che si aggrappa a un particolare: il braccio alzato del fischietto che sembra indicare il centrocampo.

In quel momento, come si evince dall'immagine a campo largo, il direttore di gara, Gil Manzano, fischia e col braccio mima proprio quella direzione: una segnalazione che, normalmente, lascerebbe pensare all'assegnazione della rete. Invece no.

Cosa è successo? La possibile ricostruzione di quel momento decisivo viene fornita anche dall'ex arbitro, Calvarese, che nell'analizzare alla moviola per Amazon Prime Video, resta perplesso su quell'atteggiamento. "Evidentemente, vedendo quel braccio alzato, si deve pensare che abbia fischiato la punizione. Altrimenti non si comprende perché, se gli hanno segnalato qualcosa, perché non è andato a rivedere l'azione". La Juve porta a casa un pari col brivido.

Passano pochi minuti, il tempo che dalla sala Var gli diano la conferma (non è gol), e fischia la fine su quell'episodio. Perché è stata annullata la rete? Dalle immagini si nota come un calciatore dell'Aston Villa, Diego Carlos si disinteressi del pallone e saltando vada a ostacolare l'uscita del portiere della Juve, Di Gregorio. "Senza quel disturbo avrebbe bloccato la palla e quindi è stato giusto non assegnare il gol", ha aggiunto Calvarese.

A Emery, però, quella spiegazione non basta: "È interpretazione dell'arbitro, mi è parso e mi hanno detto che abbia dato il gol – ha ammesso il tecnico degli inglesi nell'intervista ad Amazon Prime Video -. E per me se l'arbitro fischia il gol è da assegnare. Anche se altri dicono di no e che poi è intervenuto il Var. È una valutazione del direttore di gara, in Inghilterra quei falli non li fischiano. In Europa forse è diverso… non so cosa sia successo. Rivedendo le immagini il fallo per me non c'era".