Del Piero strappa un sorriso a Conte ma lui pensa già alla Roma: “Dobbiamo rimetterci l’elmetto”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, si lascia andare a un sorriso con Alessandro Del Piero al termine della partita di Champions League contro il Qarabag. Durante il collegamento con lo studio di Sky, mentre l’intervista al tecnico stava per concludersi e Del Piero stava per intervenire, i presenti hanno ricordato come l’ex capitano bianconero conosca bene Conte e avesse previsto alcune sue dichiarazioni.

Del Piero, notando l’espressione distesa dell’allenatore, lo punzecchia: "Sono riuscito a farti sorridere, ma tra cinque minuti torni al tuo solito mood". Conte replica con lo stesso sorriso: "Stasera ci godiamo la vittoria, poi testa bassa: dobbiamo rimetterci l’elmetto perché ci aspetta la Roma".

Del Piero strappa un sorriso a Conte: “Cinque minuti e poi torni al tuo mood”

La scena si svolge negli studi televisivi, nel post-partita. Conte ha appena concluso la sua analisi sul match, sempre lucida e pragmatica, e si prepara a salutare lo studio. È in quel momento che viene chiamato in causa Del Piero, uno che con Conte ha condiviso anni di battaglie alla Juventus, e che dunque conosce alla perfezione il suo carattere, i suoi tempi, persino le sue reazioni. Gli opinionisti in studio scherzano proprio su questo: “Alex lo conosce bene, aveva previsto cosa avrebbe detto”. Il clima si alleggerisce, e proprio questo crea il terreno perfetto per il siparietto che segue.

Del Piero, con il suo tono ironico e affettuoso, fa notare qualcosa che non sfugge a nessuno: “Gli ho strappato un sorriso, ma cinque minuti e poi torna al tuo mood”. Un commento che scatena la seconda risata di Conte nel giro di pochi giorni, un avvenimento che ormai diventa quasi notizia, vista la tradizionale rigidità del tecnico salentino nei contesti pubblici. L’ex capitano bianconero conosce bene quel “mood”: il volto concentrato, la mente già proiettata alla prossima sfida, la corazza emotiva che Conte indossa come fosse parte del suo metodo di lavoro.

Conte, ancora divertito, risponde con una battuta che però rivela tutto il suo approccio alla professione: "Stasera ce la godiamo, poi sappiamo che dobbiamo rimetterci l’elmetto e prepararci perché ci aspetta la Roma". Una frase che riporta immediatamente tutti alla realtà, perché con Conte il tempo per festeggiare è sempre ridotto all’osso. L’immagine dell’elmetto è perfettamente in linea con il linguaggio del tecnico: evocare la battaglia, la disciplina, il sacrificio. Ma questa volta, almeno per qualche minuto, quel rigore è stato messo da parte.

Il siparietto tra i due ex compagni ha mostrato un Conte più umano, più spontaneo, quasi alleggerito dalla forza del risultato e dalla familiarità con chi gli parlava. Un momento che ha fatto sorridere anche i tifosi, felici di vedere il loro allenatore più disteso, pur sapendo che, come ha detto Del Piero, quel sorriso ha vita breve. Perché poi, inevitabilmente, il “mood Conte” torna al suo posto: serietà, lavoro e la prossima battaglia da affrontare.