De Rossi scelto dal Genoa, sarà il sostituto di Vieira: quando farà il suo esordio in panchina

Sarà Daniele De Rossi il nuovo allenatore del Genoa dopo l'esonero di Patrick Vieria. Le ultime settimane nei dintorni di Marassi sono state complicate e alla fine l'allenatore francese ha pagato per il pessimo avvio di stagione della squadra che è terzultima in classifica con 6 punti in 10 giornate: nessuno vuole fare di nuovo i conti con lo spettro della retrocessione, per questo la società ha deciso per un cambio di marcia immediato e ha puntato tutto sull'ex allenatore della Roma che comincerò subito il suo incarico.

Secondo quanto riportato da SkySport l'ex giocatore sta definendo gli ultimi dettagli prima di firmare il contratto. È stato il primo nome accostato al Grifone, che nella partita contro il Sassuolo si è affidato alla sua vecchia bandiera Criscito, e per qualche giorno è stato conteso anche dalla Fiorentina nell'intricata vicenda che ha portato poi all'addio di Pioli. L'accordo con il Genoa sarà fino alla fine del campionato, poi sarà tempo di parlare con calma del futuro, ma intanto comincerà immediatamente sedendosi in panchina già nello scontro salvezza contro i Viola.

De Rossi al Genoa, tutti i dettagli

Serviva un cambio di marcia e sarà immediato, dato che il nuovo allenatore sarà in panchina già per la partita di domenica alle 15 contro la Fiorentina, un importantissimo scontro diretto per la salvezza. Si stanno limando gli ultimi dettagli dal punto di vista economico ma il contratto è praticamente già fatto: De Rossi firmerà un accordo fino a giugno, in cui sarà inserito il rinnovo automatico in caso di salvezza per ulteriori due stagioni, ma di questo se ne parlerà più avanti, quando il Genoa si sarà eventualmente messo in una zona sicura della classifica.

L'ex giocatore della Roma è pronto a tornare in pista dopo le esperienze in panchina tra SPAL e Roma che, a proposito, incontrerà lunedì 29 dicembre allo Stadio Olimpico. Non c'è tempo per pensare ai grandi ritorni perché in ballo c'è la salvezza del Grifone che deve uscire da una situazione complicata: i rossoblu hanno puntato su un nome nuovo che dirigerà il suo primo allenamento già nella giornata di domani, mentre oggi la squadra svolgerà la sessione con Murgita e Criscito che non sono stati confermati in panchina.