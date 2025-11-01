Vieira salta al Genoa: un duumvirato andrà in panchina nel match contro il Sassuolo

Nessuna prova d'appello per Patrick Vieira: il 49enne francese ha concluso quest'oggi la sua esperienza al Genoa, un epilogo inatteso dopo che nella prima stagione alla guida dei rossoblù l'ex giocatore di Juve e Inter aveva fatto benissimo. Nel novembre dello scorso anno, Vieira aveva preso in mano la squadra quartultima, subentrando all'esonerato Gilardino, e l'aveva condotta a una tranquilla salvezza, chiudendo il campionato in 13sima posizione con 43 punti. Le cose sono andate molto male invece in questo avvio di stagione e nella mattinata di sabato è stata ufficializzato l'addio all'allenatore, che peraltro era stato gratificato con un prolungamento del contratto fino al 2027. In panchina contro il Sassuolo lunedì prossimo andrà il duo Criscito-Murgita, soluzione interna in attesa di eventuali altre decisioni.

Vieira lascia il Genoa, in panchina col Sassuolo Mimmo Criscito e Roberto Murgita

Mimmo Criscito, bandiera ed ex capitano del Genoa, allena attualmente l'Under 17 del club rossoblù, ruolo che ha assunto dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2023. Il 38enne campano ha conseguito nel settembre 2024 solo l'abilitazione UEFA A, valida per guidare le squadre giovanili e dilettantistiche, ma non le prime squadre in Serie A.

Domenico Criscito è stato una bandiera del Genoa

Proprio per questo motivo, in panchina sarà affiancato dal 56enne Roberto Murgita (dal gennaio 2022 collaboratore tecnico della prima squadra), che invece possiede il patentino UEFA Pro, che gli consente di allenare in Serie A.

La sconfitta interna di mercoledì scorso con la Cremonese è stata dunque fatale a Vieira, che a fine partita era andato con tutta la squadra sotto la gradinata del Ferraris a incassare in silenzio la contestazione rabbiosa dei tifosi.

Patrick Vieira e i giocatori del Genoa sotto la gradinata dopo la sconfitta con la Cremonese

La classifica è un argomento che non ha bisogno di ulteriori delucidazioni: dopo le prime nove giornate, il Genoa è ultimo da solo con la miseria di soli tre punti, ottenuti in altrettanti pareggi, a fronte di sei sconfitte. Toccherà adesso a Criscito e Murgita provare a invertire la rotta, a cominciare dalla trasferta col Sassuolo di lunedì prossimo.