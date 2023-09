De Ligt non più titolare al Bayern, è incredulo: “Chiedetelo a Tuchel, gioco anche a centrocampo” De Ligt non è più il titolare del Bayern Monaco in difesa. Tuchel gli ha preferito la coppia Kim-Upamecano gettando nello sconforto l’olandese. L’ex Juventus non se lo spiega: “Sto facendo tutto quello che dice l’allenatore, anche giocare a centrocampo”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Matthijs De Ligt fu ceduto al Bayern Monaco nell'estate del 2022 prendendosi in poco tempo la difesa dei bavaresi. Leader indiscusso della squadra campione di Germania, poco dopo l'ex Juventus, ceduto dai bianconeri ai tedeschi per 67 milioni di euro – somma che potrà essere incrementata nel corso del contratto per un importo non superiore ai 10 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi – ha visto crollare improvvisamente la sua posizione: da titolare indiscusso a panchinaro di lusso.

A fare la differenza è stato sicuramente il cambio in panchina con l'addio di Nagelsmann e l'arrivo di Tuchel. Il tecnico tedesco già dall'inizio di questa stagione ha deciso di promuovere Upamecano al fianco di Kim che sembrava poter formare al fianco dello stesso De Ligt una delle difese più forti d'Europa. L'idea dell'allenatore ex Chelsea è evidentemente un'altra e infatti in conferenza stampa a De Ligt viene chiesto proprio perché il suo tecnico abbia deciso così. Risposta glaciale dell'ex Juve: "Dovresti chiedere a lui".

Tuchel e De Ligt in campo al Bayern Monaco.

Il giocatore ha infatti giocato soltanto 7 minuti nelle ultime 2 partite. Un impiego che di certo non si aspettava l'olandese. "Perché non mi fanno partire titolare? Guarda, non ne ho idea – ha risposto in maniera completa – Dovresti chiedere all’allenatore. Io sto facendo tutto ciò che dice, giocando anche a centrocampo, per soli dieci minuti". Un caos dunque all'interno dello spogliatoio del Bayern che però mette in evidenza anche la personalità di Tuchel nel mettere con tanto coraggio in panchina anche un giocatore sui cui il club ha investito tanto.

Leggi anche Il Bayern lascia a casa Pavard: è scontro aperto con la società per un patto non rispettato

Tuchel di certo non è uno di quegli allenatori a cui manca la personalità e infatti lo fa capire subito in conferenza stampa quando gli fanno sapere le risposte date da De Ligt a proposito di questa vicenda. "La sua forma sta migliorando, ma qui sei al Bayern Monaco e ci sono sempre scelte difficili da fare – ha detto con forza l'allenatore tedesco – Nessuno meriterebbe di restare in panchina, ma bisogna mettere di lato il proprio ego". Da capire ora quale sarà il ruolo di De Ligt all'interno del Bayern e se presto troverà il suo posto al centro della difesa.