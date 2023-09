De Ketelaere rinato con l’Atalanta smaschera il grande equivoco: Pioli non se ne era accorto Nessun gol in 40 partite ufficiali con il Milan per Charles De Ketelaere, che con l’Atalanta ha cambiato registro e soprattutto posizione in campo. 2 gol e un assist in 6 partite con Gasperini.

A cura di Alessio Morra

Nessun gol e un solo assist in 40 partite ufficiale giocate con il Milan. Quella precedente è stata un'annata disastrosa per Charles de Ketelaere che però con l'Atalanta sta mostrando tutto il suo valore. C'è senz'altro una gran voglia di riscatto per il calciatore belga, che però con Gasperini ha cambiato posizione in campo e giocando più avanti sta mostrando le sue qualità.

Quando arrivò nell'estate del 2022 al Milan sembrava dovesse spaccare il mondo, non è stato così. Con i rossoneri ha deluso e tanto, con prestazioni quasi sempre al di sotto della sufficienza e pure con qualche gol sbagliato davvero clamoroso. Problemi forse d'inserimento negli schemi o tattici. Fatto sta che quella 2022-2023 è stata una stagione da cancellare in toto per CDK, che nel corso del mercato estivo è passato all'Atalanta, club che generalmente lancia i giovani e fa rifiorire chi è un po' in difficoltà.

De Ketelaere ha segnato subito, nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo e nella terza ha servito un assist (contro il Monza), giovedì sera è stato schierato dal primo minuto in Atalanta-Rakow Czestochowa, prima partita della fase a gironi di Europa League, ed ha realizzato il gol che ha sbloccato la partita (finita poi 2-0).

Charles c'è. E dopo il gol ha mimato l'ormai famoso gesto della telefonata, lanciato da Ben Shelton agli US Open e copiato poi anche da Djokovic e Musetti. Dopo la partita raggiante ha detto: "Sono contento, la squadra ha giocato bene. Ho segnato un gol importante, ma potevo segnarne altri. Mi sento bene, ma voglio fare di più. Mi piace giocare da 9 al centro dell'attacco. Gasperini mi dà fiducia".

Gasperini non gli dà solo fiducia, però. Perché il tecnico piemontese ha anche stabilito il ruolo giusto dell'ex Bruges, che può fare anche il centravanti: "Charles è simile a Ilicic e ha grandi margini di miglioramento, è un giocatore duttile che può fare anche la punta centrale".

E questa è la grande novità. De Ketelaere ha cambiato ruolo, gioca molto più vicino alla porta, come confermano le heatmap del match che dimostrano come sia stato lui il vero attaccante dell'Atalanta, e non Muriel, e nemmeno Lookman. Probabilmente la posizione avanzata in campo gli si addice di più.

Considerati gli infortuni di El Bilal Touré e di Scamacca, CDK avrà modo di giocare sempre di più in attacco e potrà confermarsi più come punta di livello che come centrocampista offensivo: "Contro il Rakow ho iniziato a destra, poi ho giocato al centro. Davanti posso giocare in tutte le posizioni".