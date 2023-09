Gasperini entusiasta di De Ketelaere ma Scamacca e Touré sono un’altra cosa: “Non scherzare” Dopo la vittoria dell’Atalanta sul Rakow, Gasperini si è soffermato su De Ketelaere e sulle sue potenzialità come attaccante centrale.

A cura di Marco Beltrami

Gian Piero Gasperini si gode un De Ketelaere deluxe, a suo agio anche come punta centrale. È stato proprio il belga a segnare il gol del vantaggio dell'Atalanta contro il Rakow nell'esordio stagionale in Europa League. Il tecnico è stato costretto a schierarlo nelle vesti di terminale offensivo dovendo far fronte ad assenze pesanti.

Una prova importante quella dell'ex Milan che sembra sempre più vicino al giocatore che abbiamo conosciuto all'estero. Impossibile non notare una somiglianza con Ilicic e Gasperini a Sky non può che confermare: "Si somigliano abbastanza, hanno delle caratteristiche simili. Anche se Josip saltava di più l'uomo e andava via. Lui è ancora giovane quindi ha ancora grandi margini. Sono molto contento dell'atteggiamento e del carattere di questo ragazzo".

Questa tipologia di giocatori devono fare i conti con una struttura fisica importante e c'è anche questo alla base delle difficoltà a cui spesso vanno incontro: "A me è capitato con Josip che si diceva che fosse un po' indolente, scansafatiche… io penso che questi ragazzi che hanno una struttura fisica importante hanno bisogno di stare bene fisicamente perché altrimenti sembrano molli e in difficoltà. Non lo fanno per indole ma perché non era in condizione".

Ma quindi potremmo vedere De Ketelaere stabilmente in avanti come punta? Se lui si è detto pronto a giocare in tutti i ruoli dell'attacco, Gasperini dovrà fare di necessità virtù anche se Scamacca e Touré attualmente infortunati sono un'altra cosa: "Senza Scamacca e Tourè in attacco, con la coperta corta, potrei aver trovato la soluzione in attacco? Non scherzare… sarebbe molto meglio cosa dici… con Touré e Scamacca avremmo un altro potenziale, sicuro. Poi dopo oggi ha giocato anche Pasalic come punta, siamo corti dopo aver perso due attaccanti così in un reparto su cui puntavamo molto".

Quello che è certo è che De Ketelaere comunque ha grandi margini: "Qui ha grandi margini ed è giovane, anche dal punto di vista fisico. Ha una bella base ed è uno che ha mentalità e lavora per la squadra. È duttile e ha qualità, può fare più cose e giocare da punta centrale. Non è il suo miglior ruolo, ma può fare bene".