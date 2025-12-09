De Ketelaere non dimentica le parole di Garnacho: “Da oggi sa chi siamo, ora l’Atalanta la conosce”

L'Atalanta ha battuto in Champions anche il Chelsea. Per i nerazzurri è uno dei successi più beli della sua lunghissima storia. Una vittoria prestigiosa, ma anche pesantissima per la classifica che vede ora la squadra di Palladino al terzo posto della classifica della fase a campionato. Charles de Ketelaere è stato determinante: gol e assist, dopo la partita con il sorriso, con il premio del miglior calciatore della partita, ha mandato un messaggio all'argentino Garnacho che alla viglia aveva quasi snobbato l'Atalanta dicendo: "Sono due anni che non vedo una partita dell'Atalanta".

Gol e assist per CDK al Chelsea

Assist splendido, con il destro che non è il piede preferito, per Scamacca nel momento più importante, perché l'Atalanta dopo il gol del pari ha dominato ed ha vinto con un gol fantastico del belga, che ha seminato il panico e con un tiro potentissimo ha siglato il gol del 2-1.

CDK ha segnato il gol della vittoria con l’Atalanta ed ha servito un assist vincente a Scamacca.

Il messaggio a Garnacho: "Oggi sa chi siamo"

Parlando con Sky, CDK ha rifilato una bordata all'esterno offensivo dei Blues: "Si, questa è stata una serata molta bella, lo è stata anche per i tifosi. Così, con questi tre punti andiamo avanti con tanta fiducia. Dobbiamo essere forti mentalmente. Non è possibile fare una partita come quella di Verona e dopo tre giorni una partita bella, magnifica, come quella di oggi. In ogni partita dobbiamo dimostrare chi siamo. Speriamo di arrivare direttamente agli ottavi, abbiamo 13 punti e due partite da giocare, dobbiamo vincere le ultime due. Ieri Garnacho ha detto che non sapeva chi eravamo, oggi sa chi siamo".

Atalanta terza nella fase a campionato della Champions League

L'Atalanta in campionato sta andando male. I nerazzurri hanno ottenuto 16 punti in 14 giornate in Campionato e occupano la dodicesima posizione, lontani di undici lunghezze dalla zona Champions. Ma in Europa è tutto un altro mondo: 13 punti in 5 partite (4 vittorie e un pareggio) e terzo posto in classifica, è vero che mercoledì sera un paio di squadre potrebbero scalzare l'Atalanta ma la chance di chiudere la fase a campionato tra i primi otto è nelle purissime mani dell'Atalanta.