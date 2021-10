“Datelo a me”: Vlahovic si riprende la Fiorentina e si mette alle spalle Messi e Ronaldo Dusan Vlahovic ha realizzato una bella tripletta contro lo Spezia. Tre gol che gli hanno permesso di entrare nella storia della Fiorentina diventando il secondo giocatore a segnare almeno 25 gol in un anno. E inoltre il serbo si è tolto la soddisfazione di mettersi alle spalle due fenomeni del calcio.

A cura di Marco Beltrami

Dusan Vlahovic si è ripreso la Fiorentina. Il centravanti serbo al centro delle polemiche dopo il mancato rinnovo del contratto e le voci sull'interesse nei suoi confronti della Juventus, ha conquistato la scena nella sfida contro lo Spezia con una bella tripletta. I numeri per il bomber iniziano a diventare importanti e di livello assoluto. A tal proposito, Vlahovic è già entrato nella storia del club viola, e al momento in una particolare statistica è secondo solo a due campioni del calibro di Lewandowski e Haaland.

Se contro il Cagliari aveva fatto discutere con la scelta di non tirare il calcio di rigore, dopo le tante chiacchiere, critiche e polemiche nei suoi confronti. Oggi invece è stato proprio il numero 9 invece a volersi prendere la responsabilità del penalty chiedendo a più riprese il pallone ("Dallo a me"). E così è iniziata la sua giornata strepitosa, con una tripletta che gli ha permesso di portarsi a casa la sfera, tra gli applausi anche della curva Fiesole. Tre gol non banali per un ragazzo che è entrato nella storia della Fiorentina: solo un "gigante" come Kurt Roland Hamrin (27 nel 1960 e 25 nel 1959) è riuscito infatti nella storia viola a segnare 25 gol in un anno solare come ha fatto il serbo.

E inoltre numeri alla mano, al momento Vlahovic è senza dubbio uno dei bomber più importanti d'Europa, visto che considerando i top 5 campionati nel 2021, solo Lewandowski e Haaland rispettivamente con 36 e 26 gol hanno fatto meglio di lui, che si è tolto la soddisfazione di fare meglio di Benzema, Messi e Cristiano Ronaldo. E adesso ad attenderlo c'è la prova del nove, ovvero la supersfida contro la Juventus, una delle società maggiormente interessate alle sue prestazioni. Nel frattempo la sua quotazione di mercato continua a salire.