Mateta abbraccia una giornalista dopo Crystal Palace-Fiorentina, ma lei chiarisce: “Era a suo agio”

Mateta mette una mano sulla spalla alla giornalista durante l’intervista e scatena un caso in Inghilterra. L’inviata, Olivia Buzaglo, è costretta a intervenire sui social: “Non ho assolutamente alcun problema con il fatto che Mateta mi metta un braccio intorno alle spalle”.

È appena terminata la sfida tra Crystal Palace e Fiorentina valida per l'andata dei quarti di Conference. Jean Philipe Mateta, attaccante della squadra inglese inseguito sul mercato anche da Juventus e Milan, è stato protagonista di una buona partita segnando anche un gol sul rigore nel netto 3-0 rifilato alla squadra viola. Ma non è l'unica cosa che ha messo in risalto l'attaccante il quale ha fatto discutere per via della sua intervista post partita. Mateta si avvicina alla giornalista Olivia Buzaglo, inviata Premier per Tnt Sports e Talksport, e mentre ascolta le domande a cui doveva rispondere, mette una mano sulla spalla alla stessa inviata sul campo.

Un gesto prolungato, una sorta di abbraccio che durerà per tutta l'intervista fatta insieme a Tyrick Mitchell, altro autore di un gol contro la Fiorentina, che a tratti sembra anche imbarazzato. Mateta ride, si diverte, è felice, così come la stessa giornalista. Sui social però in Inghilterra è scoppiata subito la polemica dato che tra i commenti si leggono tante opinioni di utenti i quali hanno trovato di cattivo gusto il gesto del giocatore considerandolo una mancanza di rispetto nei confronti della donna. La giornalista così è stata costretta a intervenire sui social, attraverso il proprio account, spiegando cos'è accaduto.

Mateta effettivamente non sembra aver fatto nulla di strano. Era forse abituato a vedere la giornalista sul campo e di certo, dopo tante partite, c'è anche una certa confidenza che di fatto non avrebbe dato fastidio alla stessa. Olivia Buzaglo di fatto smonta subito il caso spiegando che non c'era davvero nulla di male in quella sorta di abbraccio da parte di Mateta: "Beh, è ​​stata una mattinata un po' folle con i media che hanno parlato della mia intervista post-partita con JP Mateta – scrive -. È stato un privilegio lavorare al Crystal Palace ieri sera, una serata europea memorabile per i giocatori e per il club."

La story di Olivia Buzaglo sui social che chiude il "caso Mateta".

La giornalista chiarisce il gesto di Mateta

E poi torna sulla questione che ha sollevato polemiche tra alcuni utenti e addetti ai lavori in Inghilterra: "Non ho assolutamente alcun problema con il fatto che Mateta mi metta un braccio intorno alle spalle – ha detto senza problemi la giornalista -. È stato un momento piacevole e rilassato, in cui era chiaramente molto felice e si sentiva a suo agio durante l'intervista, dopo una performance così brillante. Ragazzi, non c'è assolutamente differenza. Auguro loro buona fortuna per la partita di ritorno!!". Un caso di fatto che la giornalista chiude con eleganza e diplomazia mettendo a tacere alcune voci che si erano susseguite durante la mattinata.