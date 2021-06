A Copenaghen la Danimarca affronta la Finlandia in una partita valida per la prima giornata del Gruppo B degli Europei 2021. I danesi, campioni d'Europa nel 1992, tengono a battesimo la nazionale finlandese che per la prima volta disputa una grande manifestazione. Calcio d'inizio alle ore 18. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky, ma non si potrà seguire in chiaro.

Europei 2021, dove vedere Danimarca-Finlandia in TV su Sky

Danimarca-Finlandia sarà la terza partita in assoluto degli Europei 2021 e sarà la gara che aprirà il Girone B. Il match si disputerà a Copenaghen. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18 di sabato 12 giugno. L'incontro sarà visibile in diretta TV esclusiva su Sky, che lo trasmetterà sul canale 201 (Sky Sport Uno), 203 (Sky Sport Football), 251 (Sky Sport) Non è prevista invece diretta in chiaro.

Danimarca-Finlandia dove vederla in streaming

Si potrà seguire anche in streaming la partita del Gruppo B degli Europei tra la Danimarca e la Finlandia. In diretta streaming la partita di Copenaghen si potrà seguire con Sky Go e con Now Tv.

Le probabili formazioni di Danimarca-Finlandia agli Europei

Derby scandinavo in programma al ‘Parken' di Copenaghen dove la Danimarca, campione nel 1992, tiene a battesimo la Finlandia. In campo ci saranno tanti calciatori che militano in Italia. Il più noto è ovviamente Eriksen, campione d'Italia con l'Inter, e con lui anche Skov Olsen del Bologna, Kjaer del Milan. Nella rosa danese c'è Joronen, il portiere del Brescia.

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christiansen, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Wind.

Finlandia (5-3-2): Hradecky; Alho, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen; Kauko, Sparv, Kamara; Pukki, Lod.

Dove si gioca la partita

Danimarca e Finlandia scenderanno in campo allo Stadio Parken di Copenaghen. In pratica la Danimarca giocherà la partita in casa contro la Finlandia, che disputerà per la prima volta una gara ufficiale in una grande manifestazione. Il Parken Stadion è stato progettato nel 1990 e nel 1992 ha ospitato la sua prima partita ufficiale. Lì si sono tenute due finali di coppe europee (Coppa Coppe 1994, Coppa Uefa 2000), ma anche tanti concerti di artisti internazionali come i Pink Floyd, U2 e Whitney Houston.

Euro 2020, Danimarca e Finlandia nel girone B

Il Girone B è uno dei più equilibrati. La testa di serie principale è il Belgio di Lukaku e De Bruyne una delle squadre favorite per la vittoria finale degli Europei. Sulla carta il secondo posto se lo giocano la Danimarca e la Russia, che ai Mondiali ha raggiunto i quarti di finale. Ma occhio alla Finlandia, avversario da non sottovalutare. Belgio-Russia si disputerà sempre oggi, ma alle ore 21. Finlandia-Russia si terrà mercoledì 16 giugno, calcio d'inizio alle 15. Mentre il giorno seguente alla stessa ora si terrà Danimarca-Belgio. Il raggruppamento si chiuderà con Russia-Danimarca e Finlandia-Belgio lunedì 21 giugno.