Daniele Orsato arbitro della finale degli Europei 2024, strada spianata: resta solo un problema La finale degli Europei potrebbe essere affidata a Orsato: sarebbe l'ultima partita della sua carriera da arbitro, ma c'è un rivale di spessore che potrebbe prendersi la scena.

A cura di Ada Cotugno

Daniele Orsato potrebbe chiudere la sua carriera arbitrando la finale degli Europei. Tra lui e l'ultimo step della sua vita da arbitro c'è un solo ostacolo che porta il nome di Szymon Marciniak, l'unico rivale rimasto in gioco che potrebbe sottrargli l'ultima partita. La designazione per la finale resta ancora un mistero, ma ci sono buone possibilità che l'italiano alla fine possa spuntarla e chiudere il cerchio con la sfida più importante di questa stagione.

Cerchio ristretto fra tre arbitri

I ragionamenti che portano a pensare di vedere Orsato per la finale degli Europei sono semplici e partono dall'assunto che nella competizione sono rimasti pochi arbitri. Zwayer e Vincic sono stati designati per le semifinali e dunque sono tagliati fuori da ogni scelta che a questo punto comprende soltanto tre profili: il candidato principale è Orsato, seguito da Marciniak e Oliver che, in caso di finale giocata dall'Inghilterra, non potrebbe arbitrare.

Di fatti quindi la partita si gioca soltanto fra due direttori di gara. L'italiano in questo torneo ha già diretto quattro gare contro le due del polacco che in questo senso potrebbe essere favorito per mantenere l'equilibrio. Ma qui entrano in gioco altre dinamiche che cambiano il quadro: Marciniak ha arbitrato la finale dei Mondiali e anche della Champions League e per un discorso di alternanza questo potrebbe favorire Orsato per l'ultimo atto degli Europei.

L'ultima partita di Orsato

Poi, da non sottovalutare, c'è anche il fatto che il fischietto della sezione di Schio metterà fine alla sua carriera dopo questa competizione. Un fattore emotivo molto importante: agli Europei è già stato protagonista tra le altre in Portogallo-Slovenia, dove ha fatto arrabbiare Cristiano Ronaldo, e in Svizzera-Germania che non è stata propriamente una partita tranquilla, e l'ultimo step per chiudere in bellezza sarebbe proprio la finale.

Nessuno ha dimenticato le sue lacrime dopo l'ultima partita di Champions League, PSG-Borussia Dortmund, e in questo senso peserà sicuramente la figura di Roberto Rosetti: il presidente della Commissione Arbitri della UEFA è italiano e potrebbe concedere l'ultimo valzer al suo connazionale prima di calare il sipario. Per questo è molto probabile che Orsato parta avvantaggiato in tutti i discorsi relativi alla finale, anche se la questione è ancora aperta.

Le designazioni per le semifinali degli Europei

Di certo al momento ci sono solo i nomi degli arbitri che dirigeranno le due semifinali e che quindi termineranno qui la loro corsa nella competizione. Lo sloveno Slavko Vincic è stato scelto per Spagna-Francia, accompagnato dagli assistenti Klancnik e Kovacic e dal quarto uomo Kruzliak, mentre al VAR ci sarà Kajtazovic. Olanda-Inghilterra invece sarà diretta dal tedesco Zwayer, assistito da Lupp e Achmüller, Siebert come quarto uomo e Dankert scelto per il VAR.

Sicuramente per loro non ci sarà spazio in finale, proprio per l'alternanza che gli impedirebbe di presenziare in due partite consecutive. Il cerchio quindi si stringe drasticamente e lascia spazio al testa a testa fra Marciniak e Orsato che potrebbe uscirne vincitore.