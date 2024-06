video suggerito

Il nervosismo di Orsato in Svizzera-Germania: non vede 2 episodi punibili, il Var lo ha salvato in un caso Due episodi nella partita degli Europei sollevano ombre sulla direzione di gara di Orsato. E a fine gara tradisce tensione per una imprecazione di troppo che si lascia scappare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La sequenza dell'azione che ha sollevato le proteste dei tedeschi per il mancato rigore su Beier, trattenuto da Widmer.

Com'è andato l'arbitraggio di Daniele Orsato in Svizzera–Germania? Due episodi sollevano ombre sulla direzione di gara del fischietto italiano: nel primo caso è stato ‘salvato' dal Var che gli ha segnalato il fallo (non visto) di Musiala sul calciatore elvetico in occasione del vantaggio della Germania (poi annullato); nel secondo ha fatto molto discutere la valutazione fatta sull'abbraccio di Widmer a Beier, con l'elvetico che a pochi passi dalla porta è sembrato disinteressarsi del tutto della palla per bloccare l'avversario.

Due casi che sui social hanno scatenato le proteste dei tifosi tedeschi ma nel calderone sono finiti anche una gestione complessiva dei cartellini e del match che non piaciuta, oltre al labiale di fine match quando è sembrato lasciarsi scappare un ‘vaffa' di troppo, quale segno di tensione e di nervosismo.

Var decisivo sulla rete annullata ad Andrich

Il primo episodio risale al 17° minuto quando Andrich porta in vantaggio la Germania con la complicità di un intervento goffo di Sommer. Il tiro scagliato da fuori area non è irresistibile ma il portiere elvetico dell'Inter è in ritardo: sbaglia il tempo del tuffo e la valutazione della traiettoria, tant'è che la palla gli rimbalza davanti e finisce in porta. I tedeschi urlano per la gioia ma l'euforia resta strozzata in gola quando, dopo un rapido check, Orsato viene richiamato a bordo campo: c'è qualcosa che non va, deve rivederlo.

La revisione al Var sul gol di Andrich: Orsato cambia la decisione, annulla la rete dei tedeschi.

Cosa? Aebischer rinvia la palla ma subisce un fallo abbastanza netto da parte di Musiala. Il direttore di gara non lo vede o, forse, ha valutato in manera differente quel frangente. Al Var il connazionale, Irrati, lo richiama al monitor: la revisione dura abbastanza ed è molto ‘attenta', Orsato si accorge che l'intervento dell'attaccante tedesco è falloso (entra sul piede dello svizzero) e cancella la marcatura.

Le proteste dei tedeschi sul presunto fallo da rigore di Widmer

Secondo episodio, capita nella ripresa. E fa molto discutere. Nell'area di rigore della Svizzera succede qualcosa di ‘strano', c'è un contatto tra Widmer e Beier che fa gridare allo scandalo i tedeschi. La trattenuta è evidente perché si nota come l'elvetico cintura l'avversario che prova a controllare la palla a pochi passi dalla porta.

La trattenuta evidente di Widmer su Beier ha sollevato le proteste della Germania che chiedeva il rigore.

Il Var non interviene, perché? Se lo chiedono i tifosi della Germania, quelli che allo stadio rumoreggiano e quelli che in Rete attaccano il fischietto tricolore per quella decisione. Da protocollo l'azione è stata valutata sul campo dall'arbitro, ecco perché non c'è stata alcuna revisione a bordo campo. Per Orsato quel contrasto non era grave abbastanza da fischiare rigore, né da essere rivisto.