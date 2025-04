video suggerito

Scommesse in sala VAR durante la partita: le telecamere inquadrano il telefono e scoppia il caso Nella sala VAR in Bulgaria a consultare l'app delle scommesse poco prima del calcio d'inizio di CSKA Sofia-Lokomotiv Sofia. Le immagini fanno il giro del mondo: le telecamere riprendono proprio quel momento e scoppia il caso.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il calcio potrebbe ripiombare in un nuovo scandalo scommesse. Tanti sono stati in questi anni i casi sollevati in Europa e nel mondo. Tra calciatori coinvolti in giocate vietate e partite truccate, oggi arriva dalla Bulgaria l'ennesimo episodio riguardante questa piaga. Un video diventato immediatamente virale sui social in queste ore, mostra cosa è accaduto nel corso della sfida tra CSKA e Lokomotiv Sofia terminata 1-0 per i padroni di casa e valida per la 27esima giornata di First League, ovvero la massima lega professionistica del calcio bulgaro.

Il risultato al triplice fischio dell'arbitro è passato in secondo piano visto quanto accaduto poco prima del calcio d'inizio. Come spesso accade anche in Italia e in tutte le altre partite d'Europa e del mondo, le immagini televisive, poco prima di inquadrare il calcio d'inizio della sfida, si sono soffermate per pochi secondi nella sala VAR. Qui, ciò che appare davanti agli occhi dei tifosi è a dir poco sconcertante: il tecnico VAR in cabina che aiuta gli arbitri a selezionare le immagini, viene sorpreso mentre consulta un sito di scommesse dal suo smartphone.

Dalle immagini si vedono in alto nell'inquadratura i due arbitri VAR e AVAR Volen Chinkov e Stoyan Arsov concentrati sui monitor mentre alla loro sinistra un terzo uomo, ovvero proprio l'operatore che si occupa di gestire le immagine dal punto di vista tecnico, stringeva tra le mani uno smartphone consultando un famoso sito di scommesse. L'immagine non è di certo passata inosservata ai tifosi che si sono riversati subito sui social per esprimere il loro disprezzo per quanto visto. Anche lo stesso operatore, vedendosi inquadrato, è rimasto sorpreso.

Cosa si vede nelle immagini comparse sui social

Non si era accorto che le telecamere stavano inquadrando la sala VAR proprio nel momento in cui consultava l'app di scommesse dal suo cellulare. Diversi utenti sui social hanno provato a ingrandire l'immagine ma senza fortuna, non riuscendo a capire realmente quale fosse la partita analizzata dall'operatore VAR poco prima di CSKA-Lokomotiv Sofia. Sul web si è scatenato chiaramente il putiferio con diversi tifosi che hanno commentato con rabbia quelle immagini e altri che chiedono immediatamente il licenziamento immediato dell'uomo dal suo incarico.