video suggerito

Daniel Maldini piace all’Inter: perché Piero Ausilio è andato a vederlo in Monza-Roma Daniel Maldini sul taccuino dell’Inter: il figlio di Paolo e il nipote di Cesare, due capitani storici del Milan, piace molto alla dirigenza nerazzurra. Piero Ausilio è andato a vederlo in Monza-Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniel Maldini sul taccuino dell'Inter? Sembra proprio di sì. E sarebbe una trattativa di mercato davvero clamorosa, sapendo l'importanza di quel cognome per la storia del calcio milanese e del Milan. Piero Ausilio domenica pomeriggio era presente all'U-Power Stadium di Monza per vedere la partita dei brianzoli contro la Roma e visionare da vicino il figlio di Paolo e il nipote di Cesare.

Il nome di Daniel Maldini è finito in una lista di calciatori che il club nerazzurri starebbe visionando in vista della prossima estate, quando andranno via Arnautovic e Correa e la dirigenza vorrebbe fare un'operazione di ringiovanimento della rosa a 360°. Al direttore sportivo nerazzurro piace anche Warren Bondo, centrocampista 21enne francese della squadra di Nesta.

A dare questa indiscrezione di mercato è Sport Mediaset.

Daniel Maldini piace all'Inter: Ausilio in tribuna per Monza-Roma

Daniel Maldini è un calciatore del Monza da quest'estate, quando è stato prelevato dal Milan: il club brianzolo ha pagato un indennizzo basso e permetterà al club di Via Aldo Rossi di mantenere un'alta percentuale sulla futura rivendita del giocatore (50%).

In pratica il figlio d'arte è stato preso ‘a zero', visto che i biancorossi non hanno pagato nulla per il cartellino dell'attaccante, che è stato convocato anche in Nazionale da Luciano Spalletti dopo un inizio di stagione positivo a livello personale.

Maldini piace a Piero Ausilio e il calciatore sarebbe un jolly perfetto nella fase offensiva di Simone Inzaghi, vista la sua ottima capacità di fare dare raccordo tra centrocampo e attacco con giocate di qualità e dinamismo. Potrebbe essere utile sia nel classico 3-5-2, che in un 3-5-1-1 o in un 3-4-2-1.

Maldini non pensa al Milan: "Penso a fare bene poi si vedrà"

In attesa di capire se i nerazzurri lavoreranno in maniera più approfondita, ovvero presentando un'offerta, nel presente di Daniel Maldini ci sono il Monza e la Nazionale: è arrivata la sua prima convocazione azzurra in vista dei prossimi impegni di Nations League.

Un eventuale ritorno al Milan, al momento, non occupa i pensieri del figlio d'arte come afferma lui stesso da Coverciano in conferenza stampa: "Sono concentrato sul mio ritiro qui. Vivo giornata dopo giornata. Sul possibile ritorno al Milan non ci sto pensando, tutto è possibile ma penso a fare bene e poi si vedrà alla fine dell'anno".