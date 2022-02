Da bidone alla Lazio a idolo nella Liga, Muriqi fa impazzire i tifosi del Maiorca: “La vida pirata!” Vedaq Muriqi ha avuto un impatto devastante nella Liga con la maglia del Maiorca: due partite da titolare, due vittorie con gol e assist. Nelle Baleari è esplosa la mania per il Pirata, che la Lazio aveva scaricato a gennaio senza rimpianti.

A cura di Paolo Fiorenza

Sembra incredibile, ma il nuovo idolo dei tifosi del Maiorca non è un omonimo ma è proprio lui: quel Vedat Muriqi che in un anno e mezzo alla Lazio aveva messo a segno solo 2 gol in 49 partite, venendo etichettato come un bidone con pesanti sfottò sui social degli stessi sostenitori biancocelesti. Il ‘Pirata' era arrivato a Roma nel settembre del 2020 dal Fenerbahce, pagato ben 20 milioni di euro dal club di Lotito: adesso il suo valore, secondo il portale specializzato Transfermarkt, è crollato a 6 milioni.

Quest'anno Maurizio Sarri aveva visto abbastanza e dunque nell'ultimo giorno del mercato di gennaio la Lazio ha dato Muriqi in prestito al Maiorca fino al termine della stagione dietro pagamento di un milione di euro, sperando che il diritto di riscatto preso dagli spagnoli si possa tradurre a fine anno nel riscatto per una cifra che dovrebbe essere intorno ai 9 milioni. Un auspicio che potrebbe diventare realtà, visto che probabilmente neanche Tare – suo massimo sponsor all'epoca dell'arrivo del kosovaro – poteva immaginare che il goffo e sterile ariete esibitosi a Roma diventasse una macchina da guerra nella Liga a tempo di record.

Muriqi idolo a Maiorca

L'impatto di Muriqi in maglia maiorchina è stato devastante: due partite da titolare, due vittorie. Dentro ci ha messo un gol, un assist e la partecipazione decisiva all'azione della rete del successo nell'ultimo match giocato dagli uomini di Luis Garcia: per il tecnico, il 27enne di Prizren è già un inamovibile. Prima è arrivata la vittoria per 2-1 sul Cadice (suo il rigore decisivo a metà secondo tempo), poi quella per 3-2 contro l'Athletic Bilbao, in cui l'attaccante ha dato l'assist per il secondo gol di Angel e successivamente nell'infuocato finale ha toccato la palla poi scaraventata in porta da Kubo con la complicità del portiere basco Unai Simon.

Adesso è ‘Muriqi mania' a Maiorca, già ribattezzata dai tifosi ‘L'isola del Pirata' con un eloquente striscione esposto contro il Bilbao, ed anche la stessa Liga sta cavalcando il nuovo fenomeno scaricato dalla Serie A. "La vida pirata es la mejor", è stato il tweet dedicato alla punta ex Lazio.

Di Muriqi piace da morire quella caratteristica che lo aveva fatto amare in Turchia e che si era intravista anche a Roma, pur in mezzo ad un quadro tenico apparso misero: la voglia indomita di lottare e di non mollare mai. Il Maiorca gli ha dedicato un tweet incentrato proprio su questo, in cui si vede l'attaccante inseguire un pallone e contenderlo all'avversario con grande foga agonistica, aizzando poi il pubblico con ampi gesti. "Vivi ogni momento come se fosse l'ultimo", è la didascalia a corredo del video, che ha totalizzato centinaia di migliaia di visualizzazioni. Il Maiorca adesso ha 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, avendo anche una partita in meno. Con un Muriqi così si può: il Pirata aveva bisogno di una iniezione di fiducia di questo tipo per sentirsi nuovamente importante.