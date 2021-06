Nel corso della trasmissione ‘Report', andata in onda ieri sera su Rai 3, l'argomento procuratori è stato sviscerato in maniera approfondita, con un'intervista – tra gli altri – a Vincenzo Morabito, noto agente di molti calciatori e profondo conoscitore dell'ambiente con annessi segreti e problematiche.

Morabito – ritenendo di parlare off-records, come da lui stesso precisato oggi – si è lasciato andare a dichiarazioni molto pesanti su Vedat Muriqi, 27enne attaccante kosovaro acquistato l'estate scorsa dalla Lazio in cambio di quasi 20 milioni versati nelle casse del Fenerbahçe: "Lui (Tare, ndr) ha il fratello che è il console albanese a Istanbul e improvvisamente paghi 18 milioni un giocatore che è una pippa… Simone (Inzaghi, ndr) mi ha detto: io mi metto le mani nei capelli. Muriqi, comprano Muriqi… 18 milioni di euro, che per la Lazio, 18 milioni sono tanti: è un bidone pazzesco, non tocca palla. Radu mi ha detto che in allenamento, quando deve marcarlo, si mette le pantofole e le mani dietro la testa".

Questo è anche il pensiero di molti tifosi della Lazio, che finora non hanno visto il gigante della Nazionale kosovara giocare a livelli da Serie A, ma ovviamente le frasi attribuite a Inzaghi e Radu non sono quelle di due tifosi e per questo fanno molto rumore, sottendendo anche scenari non propriamente calcistici dietro l'approdo del calciatore nella capitale.

L'esperto difensore rumeno non ci sta e affida al sito ufficiale del club biancoceleste la sua smentita, con annuncio di adire le vie legali: "A seguito di quanto affermato dal Sig. Vincenzo Morabito durante la trasmissione ‘Report’, trasmessa nella serata di ieri su Rai 3, ci tengo a respingere fermamente le affermazioni per le quali avrei screditato il valore calcistico del mio compagno di squadra Vedat Muriqi – scrive Stefan Radu – Comportamenti di questo genere non mi appartengono e, la diffusione pubblica di tali asserzioni, ledono gravemente la mia persona. Pertanto rendo noto di aver dato mandato ai miei legali di difendere la mia immagine professionale in tutte le sedi opportune".

Per ora nessuna replica da parte di Simone Inzaghi, che non è più un tesserato della Lazio e quindi eventualmente dovrà usare altri canali per dire la sua sulla questione. Intanto sui social di Muriqi e della moglie, i tifosi del Fenerbahçe lo supplicano di tornare in Turchia: a Istanbul evidentemente ha lasciato un ottimo ricordo.