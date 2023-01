Cucurella scopre durante un’intervista che Jorginho andrà all’Arsenal: non può crederci Marc Cucurella si è reso protagonista di un inaspettato fuorionda: non sapeva del trasferimento di Jorginho ai Gunners. Imbarazzo, incredulità, poi una risata contagiosa e virale. Come la sua sorpresa.

A cura di Alessio Pediglieri

Il trasferimento di Jorginho dal Chelsea all'Arsenal è stato uno dei classici colpi di mercato che nessuno si aspetta. Un fulmine a ciel sereno, sulla bocca di tutti ma in cui nessuno realmente pensa sia realizzabile. E invece, i Gunners hanno compiuto il blitz perfetto prelevando il centrocampista azzurro trasferendolo da Stamford Bridge all'Emirate Stadium.

Jorginho potrà continuare a giocare a Londra, in Premier League, ma lo farà con colori differenti da quelli dei Blues che ha vestito negli ultimi cinque anni da quando, nel 2018, lasciò l'Italia e il Napoli per sposare la causa del Chelsea. Con cui è diventato uno degli interpreti più bravi e completi nel suo ruolo, vincendo quasi tutto ciò a sua disposizione: Europa League, Champions, Supercoppa Europea, Mondiali per Club. Una consacrazione poi vidimata anche in Azzurro con il successo nell'Italia di Mancini a Euro 2020.

Per Mikel Arteta è stato un vero e proprio regalo per celebrare la leadership in classifica e un monito per continuare sulla falsa riga fin qui tracciata: il tecnico dei Gunners ha ancora meno alibi ora per mollare l'obiettivo finale, con un vantaggio sul Manchester City rimasto immutato nelle ultime due settimane (+5) ma con l'Arsenal che ha ancora una gara da recuperare. L'intesa con il Chelsea è stata quasi immediata, favorita da una minima differenza tra domanda e offerta: 15 milioni di euro per il cartellino e contratto fino al 2025 per il classe 1991.

Anche se il trasferimento ha avuto enorme clamore sia sui media tradizionali sia sui social c'è però chi non è sembrato accorgersi di quanto stesse avvenendo attorno a lui. Si tratta di Marc Cucurella che, al contrario di Jorginho, ha fatto il percorso inverso, arrivando quest'estate ai Blues che lo hanno prelevato dal Brighton per un trasferimento enorme in un mercato da mille e una notte: 125 milioni di euro più 10 milioni di bonus. Con il centrocampista italo-brasiliano ha giocato dunque, solamente pochi mesi ma tanto è bastato per far sì che il giocatore spagnolo indicasse proprio in Jorginho uno dei suoi compagni di squadra più bravi. Senza accorgersi che oramai si trattava di un ex compagno.

Così, intervistato durante un evento Puma martedì, il terzino spagnolo è caduto letteralmente dalle nuvole e alla domanda quale compagno nel Chelsea considerasse più intelligente, non ha avuto dubbi nel rispondere "Jorginho, al cento per cento perché ha…" Da quel momento davanti alla telecamera è calato il gelo ed è iniziato l'imbarazzo, venendo interrotto: "Non credo che lui giocherà ancora al Chelsea…". "No?" ha risposto tra l'incredulo e lo stupito Cucurella. "Si sta trasferendo all'Arsenal" gli fanno sapere. Ma lo spagnolo non riesce ancora a realizzare la notizia: "Ma adesso?" domanda incuriosito "io avevo letto ieri….". "No ci sono anche delle foto di lui" gli fanno ancora sapere e così scoppia in una fragorosa risata. Che è diventata virale, come il suo video e la sua sorpresa totalmente genuina.