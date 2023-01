Jorginho all’Arsenal, c’è un regista inaspettato dietro l’operazione che ha spiazzato la Premier Jorginho lascia il Chelsea e si accasa all’Arsenal con un’operazione lampo che ha spiazzato tutta la Premier League. Dietro questo trasferimento c’è una firma precisa, ed è quella di Mikel Arteta.

Jorginho lascia il Chelsea e sarà un calciatore dell'Arsenal. Resterà a Londra il centrocampista italiano, che è molto apprezzato da Mikel Arteta e lo vuole al centro della sua idea di gioco per rinforzare ancora di più la mediana dei Gunners.

In base alle informazioni che arrivano dall'Inghilterra la squadra che comanda la Premier League si sarebbe aggiudicata il calciatore dopo aver formulato un'offerta di 15 milioni di euro: per il 31enne ex Napoli contratto fino al 2024 con opzione del club per un’ulteriore stagione. Manca solo l'ufficialità.

Arteta è un grande estimatore di Jorginho e quando era assistente di Pep Guardiola era stato uno dei promotori dell'operazione che avrebbe dovuto portarlo al Manchester City. Poi il centrocampista decise di seguire Maurizio Sarri al Chelsea, ma dopo 214 presenze e le vittorie in Europa League, Champions League e in Supercoppa Europea le strade di Jorginho e dei Blues si dividono.

In questa stagione il calciatore classe 1991 in Premier ha giocato 18 partite e segnato due reti dal dischetto per un totale di 1279 minuti in campo ma qualcosa nel suo rapporto col Chelsea ultimamente si è incrinato, sia perché i Blues stanno cercando di ringiovanire la squadra in mezzo al campo (anche N’Golo Kante dovrebbe partire a fine stagione, quando scadrà il suo contratto), sia perché Jorginho non sembrava padrone del centrocampo e nel centro del gioco come negli anni passati.

L'Arsenal ha inseguito Moises Caicedo del Brighton per tutta la finestra di mercato, ma il club allenato da De Zerbi ha scelto di non privarsene ora: così i Gunners hanno puntato il loro obiettivo su Jorginho, il cui contratto con il club di Stamford Bridge scadrà la prossima estate. Per paura di perderlo a zero il Chelsea ha deciso di accettare l'offerta e così potrà far partire l'ultima offensiva per il centrocampista del Benfica Enzo Fernandez.

L'operazione si è concretizzata in poche ore e ha visto tutte le parti mettersi d'accordo, trovando la quadra in una situazione che ha visto tutti soddisfatti per come si è evoluta e poi si è chiusa. Tutto si è svolto in pochissimo tempo e il più contento, manco a dirlo, è proprio Mikel Arteta.

I Gunners comandano la Premier League e troveranno in Jorginho un giocatore con ‘skills' differenti rispetto a quelli presenti in rosa per fare quel salto di qualità che manca per tornare a sedere sul trono d'Inghilterra dopo quasi vent'anni.