Paura durante Arsenal-Chelsea femminile: Maanum collassa in campo, portata via con la maschera per l’ossigeno La calciatrice dell’Arsenal Frida Maanum è improvvisamente collassata in campo durante la finale di Coppa di Lega inglese femminile contro il Chelsea: la norvegese è stata soccorsa in campo per dieci minuti e dopo è stata portata fuori in barella e con la maschera per l’ossigeno. I Gunners hanno poi fatto sapere che la giocatrice è cosciente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Minuti di terrore quelli vissuti nelle fasi conclusive della finale della Coppa di Lega inglese femminile tra Arsenal e Chelsea di scena al Molineux Stadium di Wolverhampton. Durante il recupero dei tempi regolamentari, con il risultato ancora fissato sullo 0-0, la calciatrice dei Gunners Frida Maanum è infatti improvvisamente collassata in campo. La trequartista norvegese a palla lontana si è difatti prima accasciata sulle ginocchia per poi inerme stramazzare sul terreno di gioco. Ad accorgersi delle sue condizioni sono state la sua compagna di squadra Katie McCabe e l'avversaria Niamh Charles che con ampi gesti hanno segnalato quanto stava accadendo all'arbitra Cheryl Foster che ha immediatamente interrotto il gioco per permettere l'ingresso in campo dei sanitari.

A quel punto entrambe le squadre sono state invitate a recarsi sulle rispettive panchine mentre in campo si riversava un gran numero di operatori sanitari per prestare soccorso alla Maanum. La situazione è rimasta critica per diversi minuti e la tensione è aumentata nel momento in cui un membro dello staff medico dell'Arsenal con ampi gesti ha richiesto l'immediato ingresso in campo della barella e di un macchinario per aiutare la respirazione della giovanissima calciatrice scandinava.

Un'angoscia durata oltre dieci minuti, tanto infatti il tempo trascorso da quando Frida Maanum è collassata sul terreno di gioco a quando, dotata di maschera per l'ossigeno, è stata messa sulla barella e portata giù nel tunnel degli spogliatoi tra gli applausi di tutto lo stadio. La calciatrice norvegese è stata quindi trasferita in ambulanza nel più vicino ospedale, mentre l'arbitro ha fatto riprendere il gioco con il match che è poi finito ai tempi supplementari. Il pensiero di tutti però resta rivolto a quanto accaduto alla 24enne di Oslo come esplicitato chiaramente anche dall'account social ufficiale dell'Arsenal con il post "Ti pensiamo tutti, Frida" seguito da un'emoji a forma di cuore rosso. Gli stessi Gunners successivamente hanno fatto sapere che "Frida Maanum è cosciente, parla e sta bene" facendo così tirare un grosso sospiro di sollievo a tutti.