Roy Keane è spietato sul gioco di Haaland al City: "Sembra un giocatore da quarta divisione" L'ex stella della Premier League non ha risparmiato commenti pungenti su Haaland dopo lo 0-0 del City contro l'Arsenal: "Il suo gioco generale per un giocatore del genere è decisamente scarso"

A cura di Ada Cotugno

Il Manchester City è terzo in classifica dopo il pareggio nello scontro diretto con l'Arsenal e anche Erling Haaland è entrato nel mirino delle critiche. L'attaccante che ha disintegrato tutti i record nell'ultima stagione non convince Roy Keane, storico volto della Premier League e oggi opinionista televisivo, dalle idee chiare che esprime senza mezzi termini.

E anche questa volta l'ex Manchester United non ha tenuto a freno la sua lingua affilata nel commentare la partita del norvegese che contro i Gunners non ha brillato particolarmente. Negli studi di SkySport Keane ci è andato giù pesante contro Haaland che non segna da tre partite consecutive in campionato.

Ma più che la fase realizzativa, l'ex giocatore lo ha criticato per il modo in cui gioca: "Il livello del suo gioco in generale è stato pessimo. Non solo oggi. Per il colpo di testa e i movimenti sotto porta è il migliore al mondo, ma il suo gioco generale per un giocatore del genere è decisamente scarso, deve migliorarlo". Il suo commento si riflette sulla partita dell'attaccante che sarebbe dovuto essere il grande trascinatore del City in una partita così delicata in cui ci si gioca la lotta al titolo.

Come se non bastasse Keane ha deciso di rincarare ancora di più la dose con un paragone azzardato che ha fatto discutere tutti: "È quasi come un giocatore della League Two (la quarta serie inglese, ndr), è così che lo vedo. Il suo gioco generale deve migliorare e lo farà nel prossimo futuro in pochi anni".

Un'iperbole, dettata soprattutto dal fatto che Haaland non segna ormai da tre partite in Premier League: è uno scenario che non siamo abituati a vedere dopo un'annata in cui ha disintegrato qualsiasi record sfornando gol a grappolo. Il suo Manchester City resta a soli 3 punti dalla vetta occupata dal Liverpool nonostante il passo falso nel big match contro l'Arsenal.