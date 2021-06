Cristiano Ronaldo è sinonimo di record. L'ultimo, quasi annunciato, è arrivato nel match d'esordio con il suo Portogallo agli Europei contro l'Ungheria. CR7 ha segnato nel finale due reti che gli hanno permesso di diventare il leader assoluto della classifica dei marcatori di tutti i tempi nei tornei continentali. L'attaccante della Juventus ha raggiunto quota 11 gol staccando una leggenda come Platini fermatosi a 9.

Quello visto in Ungheria-Portogallo non è stato il migliore Ronaldo. Nel primo tempo la stella della nazionale campione d'Europa in carica non è riuscita ad incidere fallendo anche un clamoroso gol sotto porta. Ad un campione del genere però basta poco per accendersi e infatti nel finale ecco il riscatto. Dopo che il muro magiaro è crollato sotto il colpo della rete fortunosa di Guerreiro, è salito in cattedra CR7. Quest'ultimo prima ha realizzato in maniera impeccabile un calcio di rigore e poi con grande freddezza ha approfittato di un errore della difesa avversaria, per dribblare l'ottimo Gulacsi e piazzare così la sua personale doppietta, che ha chiuso i conti.

Due gol non banali per Cristiano Ronaldo che nei suoi cinque Europei disputati ha raggiunto quota 11 reti. Un bottino che gli permette di scrivere il suo nome nella storia della competizione diventando il miglior marcatore di tutti i tempi. Staccato l'ex grande gloria della Francia Michel Platini, fermatosi a 9. Un dato che conferma ancora una volta la grandezza dell'attaccante che, in attesa di decidere quello che sarà il suo futuro alla Juventus, continua a macinare record.

E a proposito di primati ce n'è un altro all'orizzonte messo nel mirino, quello relativo al miglior marcatore con la maglia della nazionale. In questa speciale classifica l'iraniano Ali Daei si è fermato a quota 109. CR7 grazie alla doppietta di oggi è arrivato a 106, e intravede la possibilità dell'aggancio.