Anche i ricchi piangono, e anche i fenomeni sbagliano dei gol clamorosi. Ne sa qualcosa Cristiano Ronaldo che nel primo tempo del match tra il suo Portogallo e l'Ungheria, si è resto protagonista di un errore clamoroso. L'attaccante della Juventus a pochi metri dalla linea di porta, ha calciato malamente alto graziando così l'estremo difensore avversario. Difficilmente gli abbiamo visto fallire delle chance del genere. Si è rifatto con gli interessi nella seconda frazione, quando ha realizzato una super doppietta.

Il primo tempo del Portogallo contro l'Ungheria nella gara d'esordio di Euro 2020 si è rivelato più complicato di quanto previsto. Eppure le occasioni per la formazione di Santos non sono mancate. La più importante è capitata sui piedi di Cristiano Ronaldo, una situazione questa facile da pronosticare. L'attaccante della Juventus, dopo un'iniziativa di un compagno sulla corsia sinistra, si è inserito al centro sorprendendo i mal posizionati difensori avversari. Arrivato sul pallone con i tempi giusti, CR7 ha fallito un'occasione ancor più semplice del proverbiale "rigore in movimento".

Ronaldo avrebbe dovuto solamente spingere il pallone in porta con un tocco per lui facile facile, e con l'estremo difensore avversario Gulacsi che ha provato comunque un disperato tentativo di opposizione. A sorpresa però CR7 non ha trovato la porta, spedendo la sfera alta. Se gli avversari, quasi increduli, hanno tirato un sospiro di sollievo, Ronaldo si è portato le mani sul volto consapevole del gravissimo errore commesso. Se avesse segnato CR7 avrebbe messo il match sui binari giusti, con il vantaggio nel finale del primo tempo che avrebbe fatto molto comodo ai lusitani, campioni in carica. Fortunatamente per lui e per il Portogallo, il riscatto è arrivato nella ripresa con la doppietta che gli ha permesso di staccare Platini, nella classifica dei migliori marcatori di sempre agli Europei.