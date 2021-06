Tocca ai campioni in carica. Il Portogallo di Fernando Santos e Cristiano Ronaldo scende in campo per la sua prima gara di Euro 2020: i lusitani se la vedranno contro l’Ungheria di Marco Rossi e giocheranno proprio a Budapest, con uno stadio che sarà pieno in ogni ordine di posto e con i tifosi ungheresi vogliosi di ritrovare il grande calcio nel loro giardino di casa. I portoghesi e i magiari fanno parte del “girone della morte” con Francia e Germania e partire bene sarebbe un passo avanti importante in viste degli altri due match. Le due squadre erano finite nello stesso gruppo già a EURO2016 e a Lione la partita finì 3-3: gol di Gera, Dzsudzsak (2), Nani e Ronaldo (2).

La partita tra Ungheria e Portogallo verrà trasmessa in diretta TV su Sky, che detiene i diritti di tutta la manifestazione. Il match che si potrà vedere anche in streaming su Sky-Go e Now Tv.

Probabili formazioni

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Fiola., Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Holender; Sallai, Ad. Szalai. A disposizione: Disbusz, Bogdan, Lang, Kecskes, Nego, Botka, Bolla, Cseri, Siger, K. Varga, Nikolic, Hahn. Allenatore: M. Rossi.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; N. Semedo, Ruben Dias, Pepe, Raphael; Neves, Carvalho; B. Silva, Bruno, Diogo Jota; Cristiano. A disposizione: Anthony Lopes, Rui Silva, Fonte, Nuno Mendes, Dalot, Moutinho, Danilo, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Sergio Oliveira, André Silva, Joao Felix. Allenatore: Fernando Santos.

ARBITRO: Cüneyt Çakır (TUR).