Cristiano Ronaldo presenta al mondo la sua piccola: “Amore per sempre” “Amore per sempre”: Cristiano Ronaldo presenta al mondo la sua piccola. Il fuoriclasse portoghese ha pubblicato una foto sui social mentre la culla la figlia tra le sue braccia.

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo, pubblico e privato. Poche ore fa lo abbiamo visto correre e segnare il gol che ha permesso al Manchester United di pareggiare contro il Chelsea mentre oggi il fuoriclasse portoghese ha scelto di mostrare un altro lato della sua vita, postando una commovente foto la figlia appena nata. Il cinque volte Pallone d'Oro e la sua compagna Georgina Rodriguez hanno dato la notizia della nascita dell'ultima figlia simultaneamente a quella tragica della perdita dell'altro bambino durante il parto all'inizio di questo mese.

Quanto accaduto ha commosso tutti, appassionati di calcio e non, e sono stati tantissimi i messaggi di vicinanza che la coppia e tutta la famiglia hanno ricevuto in queste settimane. Addirittura i tifosi del Liverpool hanno dedicato un lungo applauso per Cristiano Ronaldo e i suoi cari durante il minuto numero 7 del match tra i Reds e il Manchester United.

Pochi minuti da la foto pubblicata in cui il fenomeno lusitano 37enne guarda amorevolmente sua figlia mentre la culla tra le sue braccia. Il titolo del posto è: "Forever Love…".

Leggi anche Tragedia per Cristiano Ronaldo e Georgina: morto uno dei due gemelli durante il parto

Dopo aver portato la sua bambina a casa per la prima volta, CR7 aveva pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto con tutti i suoi figli, Georgina e la nuova arrivata: "Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e i gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l'amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo".

Dopo aver saltato la gara contro il Liverpool, quando è stato omaggiato da tutto Anfield, Ronaldo era tornato in campo contro l'Arsenal e dopo il gol del momentaneo 2-1 non ha festeggiato alla sua maniera ma ha rivolto uno sguardo al cielo e lo ha dedicato al piccolo che non ce l'ha fatta. Sono stati giorni molto difficili per Cristiano Ronaldo e la sua famiglia.