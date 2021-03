La caduta degli dei. L'avventura stagionale in Champions di Cristiano Ronaldo e Leo Messi è finita agli ottavi di finale. Dopo la cocente eliminazione della Juventus contro il Porto, anche il Barcellona saluta la massima competizione continentale in virtù del pareggio in casa del Psg. Per la prima volta dopo 16 anni entrambe le stelle più brillanti del firmamento calcistico non giocheranno i quarti di finale di Champions.

A distanza di 24 ore dall'eliminazione di Cristiano Ronaldo arriva anche quella di Leo Messi in una Champions che perde agli ottavi di finale sia il Barcellona che la Juventus. L'argentino al contrario del portoghese autore di una prestazione disastrosa contro il Porto, ha provato a prendere per mano i catalani tentando la remuntada contro il Psg. Un gol splendido, ma anche un rigore sbagliato per la Pulce che ha comunque regalato sprazzi di genialità, caricandosi sulle spalle la squadra. Alla fine però anche lui ha dovuto lasciare il palcoscenico più importante del calcio internazionale, per una situazione che non si verificava da tantissimo tempo.

Cristiano Ronaldo e Messi non restavano entrambi fuori dai quarti di Champions League addirittura dalla stagione 2004-2005. In quella stagione CR7 vestiva la casacca de Manchester United, mentre Leo muoveva i primi passi in quello che poi sarebbe diventato il suo Barcellona. Impressionante il dato relativo al periodo dal 2011 al 2019, con i due che hanno raggiunto sempre almeno i quarti di finale. Nella scorsa annata, il portoghese e la Juventus uscirono sempre agli ottavi contro il Lione, mente la Pulce e i catalani furono travolti ai quarti dal Bayern. Ora il doppio flop per una situazione che sembra il preludio ad un vero e proprio cambio generazionale, con gente del calibro di Haaland e Mbappé, pronti a raccoglierne l'eredità.