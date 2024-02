Cristiano Ronaldo diventa uno zimbello sui social per i suoi tentativi di dribbling: tutti falliti Alcune azioni di dribbling non riusciti di Cristiano Ronaldo nella partita persa dall’Al Nassr contro l’Al Hilal sono diventate l’occasione per prenderlo in giro sui social in maniera feroce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

La partita persa dall'Al Nassr contro l'Al Hilal nella finale della Riyadh Season Cup, un 2-0 avvelenato dalle vivaci proteste di Cristiano Ronaldo e compagni nei confronti dell'arbitro, la statunitense Tori Penso, ha lasciato solo sensazioni negative nell'animo del 39enne portoghese, con la coda beffarda delle prese in giro di cui è stato oggetto nel dopo gara sui social da parte dei tifosi avversari e di chi lo vede sopravvalutato nell'eterno confronto col suo grande rivale Leo Messi.

Durante il match, in cui è andato a segno l'ex laziale Milinkovic-Savic, Ronaldo era apparso nervosissimo: pur trattandosi di un'amichevole prima della ripresa del campionato dopo quasi due mesi di sosta, il campione di Madeira non ci sta mai a perdere e soprattutto non sopporta che i tifosi avversari urlino il nome di Messi per fargli capire chi è il numero uno. CR7 si è lasciato andare a rimostranze plateali verso l'arbitro quando lo ha ammonito, mandandola a quel paese.

Gesti di frustrazione non nuovi in Arabia Saudita per l'ex juventino quando le cose non vanno come lui vorrebbe. Il culmine della sua rabbia è arrivato dopo il fischio finale, quando ha reagito davvero male al lancio di una sciarpa dell'Al Hilal da parte dei tifosi avversari, portandosela vicino ai genitali e poi gettandola via.

Ronaldo avrà fatto meglio poi a non aprire i social, visto che nelle ore successive alla partita è stato trasformato in uno zimbello da chi ha postato e commentato tre video di altrettante azioni in cui ha provato a dribblare un avversario con fare tracotante, uscendone lui invece con le ossa rotte, avendo perso malamente il pallone.

In una prima circostanza, Cristiano ha ricevuto la palla sulla fascia sinistra e ha tentato di superare il suo compagno nella nazionale portoghese Ruben Neves. Dopo un paio di giochetti, col pallone fatto passare da un piede all'altro, Ronaldo se lo è fatto scivolare via regalandolo al giocatore dell'Al Hilal. Sfortunatamente per il cinque volte Pallone d'Oro, quello non è stato l'unico caso in cui ha fallito la giocata. Con la sua squadra sotto 1-0, CR7 ha provato un rischioso passaggio di tacco che è stato intercettato e ha quasi portato al secondo gol dell'Al-Hilal.

Poi nel finale ha provato a superare con un tunnel Koulibaly. Ma ancora una volta l'esito è stato disastroso, col pallone lasciato all'ex difensore del Napoli. Il risultato è stato un fiume di commenti che lo hanno ridicolizzato, riproponendo un grande classico delle critiche a Ronaldo: "Non sa dribblare".