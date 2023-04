Semifinale Coppa Italia, oggi Cremonese-Fiorentina: dove vederla in diretta TV e streaming in chiaro Cremonese-Fiorentina è la semifinale d’andata di Coppa Italia in programma oggi allo stadio Zini di Cremona: calcio d’inizio alle ore 21, diretta TV in chiaro su Canale 5. Ballardini punta su Tsadjout e Dessers, Italiano con Cabral terminale offensivo.

Cremonese e Fiorentina si affrontano oggi per la semifinale d'andata di Coppa Italia, con il ritorno previsto per il 27 aprile. Fischio d'inizio in orario alle 21 allo stadio Zini di Cremona con diretta TV e streaming su Canale 5 e Mediaset Infinity. In palio nel doppio confronto c'è la qualificazione alla finale contro una tra Juventus e Inter. L'arbitro della partita sarà Mariani.

La Cremonese arriva alla sfida contro la Fiorentina dopo la sconfitta in Serie A con l'Atalanta. La squadra di Ballardini però ha sorpreso in Coppa Italia eliminando Roma e Napoli e sogna di conquistare la finale. La compagine di Italiano che nell'ultimo turno ha battuto l'Inter arriva da 8 vittorie di fila tra campionato e coppe, e nei quarti ha superato il Torino. Cremonese e Fiorentina, si sono affrontate in Serie A e in entrambi i casi a vincere sono stati i toscani.

Le probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina. Ballardini punta sul 3-4-3, giocandosi il tutto per tutto con Valeri, Tsadjout, Dessers che proveranno a non dare punti di riferimento alla squadra viola. Italiano, si affida come sempre al tridente con Amrabat, Mandragora e Gonzalez sulla linea di centrocampo e Saponara con Bonaventura a sostegno di Cabral.

Dove vedere Cremonese-Fiorentina in diretta TV: il canale in chiaro

Dove vedere Cremonese-Fiorentina in TV? La semifinale d'andata di Coppa Italia sarà trasmessa in TV in chiaro su Canale 5. La partita si potrà seguire dunque senza sottoscrivere ulteriori abbonamenti. Telecronaca di Riccardo Trevisani con il commento di Roberto Cravero.

Cremonese-Fiorentina, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Cremonese-Fiorentina sarà in chiaro su Mediaset Infinity. Per vedere la partita dunque si potrà sfruttare il sito o l'app della piattaforma, attraverso dispositivi portatili come smartphone, tablet e fissi come computer.

Le probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina

La Cremonese si gioca il tutto per tutto, con Ballardini che schiererà la migliore squadra possibile, con in avanti spazio a Valeri a supporto di Tsadjout e Dessers. La Fiorentina protagonista di un momento di forma eccezionale cambia poco rispetto alla vittoria di Milano, con Cabral terminale offensivo e Bonaventura e Saponara ai lati. Le probabili formazioni:

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Meitè; Valeri, Tsadjout, Dessers.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral.

Finale Coppa Italia, chi vince affronta la vincente di Juventus-Inter

Cremonese-Fiorentina è l'andata della semifinale di Coppa Italia, con il ritorno previsto per il 27 aprile a Firenze. La vincente di questo doppio confronto, affronterà in finale quella della doppia sfida tra Juventus e Inter. Finale di Coppa Italia 2023 in programma il 24 maggio in una partita secca allo Stadio Olimpico di Roma.