Costacurta risponde a Cassano, su una cosa gli dà ragione: “Siamo diversi e leggiamo libri diversi” Alessandro Costacurta ha lasciato passare un paio di giorni e poi ha risposto al duro attacco personale fattogli da Antonio Cassano: “La pensiamo diversamente su quasi tutto”.

A cura di Paolo Fiorenza

Antonio Cassano come sempre non le manda a dire, esterna le sue opinioni senza filtri – che lo faccia dal pulpito della Bobo TV su Twitch con i suoi amici Vieri, Adani e Ventola oppure dal suo nuovo format su Instagram, ‘Habla Antonio' – e spesso si accalora a tal punto che le parole gli sfuggono in un fluire torrentizio che esonda privo di argini.

È accaduto anche lunedì sera, quando il 40enne barese ha attaccato duramente un suo collega – ex calciatore ed attuale opinionista come lui – ovvero Alessandro Costacurta. L'ex difensore del Milan e della Nazionale aveva elogiato i due giovani della Juventus Miretti e Fagioli, che in questo inizio di stagione hanno avuto spazio da Allegri anche in considerazione dei numerosi infortuni nella rosa bianconera, paragonandoli al talento del Barcellona Gavi: "Loro due valgono lo spagnolo".

Parole accolte furiosamente da Cassano, che prima le ha descritte come una bestemmia calcistica e poi è passato ad attaccare sul piano personale Costacurta: "Gavi ha due cogl**ni così, ha una personalità impressionante e una qualità immensa, Fagioli e Miretti sono due ragazzi che adesso stanno giochicchiando, ma ancora non si vede niente. Questo dice cazz**e su cazz**e per cosa, per essere ripreso per dargliela buona, perché è amico di qualche procuratore etc. Costacurta, cerca di non dire cazz**e".

Antonio Cassano durante il suo intervento alla Bobo TV

"Io da quando lui è in televisione non mi ricordo mai che ha detto una cosa sensata, di un giocatore o di un'opinione. Sta lì, con le mani così. ‘No, ma, sai…', ogni tanto viene fuori con ste sparate e dice cazz**e, delle robe allucinanti, folli. Ha visto tre partite di Fagioli e Miretti, Gavi invece è un anno e mezzo che dà spettacolo e lui dice che quello è più forte di quell'altro, ma è follia. Allora io dico, caro Sky, io sono fortunato ad avere Lele qua. Quando ca**o vi svegliate ad avere quei personaggi lì, continuate così", ha concluso il barese volendo rimarcare la differenza tra gli occupanti di quel salotto calcistico e il cinque volte vincitore della Coppa dei Campioni/Champions League. Un fiume in piena che neanche gli interventi di Vieri e Adani sono riusciti ad arginare.

Oggi, dopo un paio di giorni, è arrivata la replica di Costacurta, ben più misurata ma ugualmente tagliente: "Caro Antonio, in effetti siamo diversi – gli dà ragione il 56enne ex difensore, sottolineando la distanza che li separa – la pensiamo diversamente su quasi tutto, parliamo in modo diverso e probabilmente leggiamo libri diversi. Anch'io orgogliosamente uno scappato di casa".

Il riferimento agli "scappati di casa" allude alla definizione che Cassano aveva dato dei compagni di Diego Maradona al Napoli nell'anno del primo Scudetto, parole che avevano sollevato risposte ben più piccate, tra cui quella di Ciro Ferrara, che in quel 1987 era in campo al fianco del campione argentino. E proprio Ferrara oggi ha risposto al messaggio su Instagram di Costacurta: "Billy benvenuto, metti qui la tua brandina, c’è ancora posto", ha scritto, aggiungendo poi un emoji di risate.