Cassano brutale su Costacurta, nessun freno: “Non capisce un c***o, deve smetterla” Nel classico appuntamento alla Bobo TV, Antonio Cassano è entrato in tackle contro l’opinionista Sky e grande gloria Alessandro Costacurta.

A cura di Marco Beltrami

Ancora una volta Antonio Cassano è destinato a far discutere. Lo scenario è sempre lo stesso, quello del classico appuntamento della Bobo TV, con il barese che in compagnia di Vieri, Adani e Ventola ha analizzato l'ultima giornata di Serie A. Prima di entrare nel merito della vittoria della Juventus sull'Inter o di quella della Roma sulla Lazio, ecco l'attacco inaspettato di FantAntonio. Il destinatario? Un volto noto di Sky, e del calcio italiano, Alessandro Costacurta.

La polemica a distanza nasce da un parere dell'ex difensore del Milan, che ha speso parole di stima per Fagioli e Miretti. I due giovani centrocampisti della Juventus, che ben si stanno disimpegnando in bianconero guadagnandosi la fiducia di Allegri, a detta di Billy valgono la stellina del Barcellona e della Spagna Gavi: "Per mesi ho preso "vaffa" perché dissi che Miretti e Fagioli valevano il vincitore del Golden Boy di stasera, ovvero Gavi. Loro due valgono lo spagnolo".

Queste parole non sono state gradite da Cassano che già in passato aveva esternato divergenze di vedute con l'attuale opinionista dell'emittente satellitare. E l'ex di Roma, Real Madrid, Inter e Milan, non ha certo usato il fioretto: "Fagioli è meglio di Gavi, ma gliel'hanno detto a Costacurta che Gavi a 17 anni ha fatto l'esordio da titolare nella Spagna e da un anno e mezzo è titolare nella Spagna e nel Barcellona, ha due c******i così, ha una personalità impressionante e una qualità immensa. Xavi lo fa giocare titolare al posto di de Jong. Fagioli e Miretti sono due ragazzi che adesso stanno giochicchiando, ma ancora non si vede niente perché un talento può fare anche 20′ e io dico ‘cavolo quello è un talento' come Gavi con l'Italia a San Siro, quello è un talento punto".

FantAntonio proprio non si dà pace, e rilancia: "Arriva Costacurta e inizia a dire, "è meglio", ma è meglio di cosa. Ha fatto bene queste due partite, ma io Fagioli e Miretti penso che possano crescere, Iling anche. La Juventus sta lavorando bene a livello giovanile, ma non sono talenti, non sono giocatori che possono essere campioni o fuoriclasse. Questo invece (Costacurta, ndr) dice c****e su c****e per cosa, per essere ripreso per dargliela buona, perché è amico di qualche procuratore ecc. Costacurta cerca di non dire c****e".

Di fronte agli interventi di Vieri e Adani che hanno sottolineato la differenza di gusti tra Cassano e Costacurta ("Magari a Billy Fagioli e Miretti piacciono di più"), l'ex attaccante barese non indietreggia di un millimetro e riserva un messaggio anche per l'emittente satellitare: "Io da quando lui è in televisione non mi ricordo mai che ha detto una cosa sensata, di un giocatore o di un'opinione. Sta lì, con le mani così. ‘No, ma, sai…' ogni tanto viene fuori con ste sparate e dice c****e. Puoi dire delle robe allucinanti, folli. Hai visto 3 partite di Fagioli e 3 di Miretti, quello invece è un anno e mezzo che dà spettacolo e tu dici che quello è più forte di quell'altro, ma è follia. Allora io dico, caro Sky, io sono fortunato ad avere Lele qua. Quando c***o vi svegliate ad avere quei personaggi lì, continuate così".