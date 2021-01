Juventus-Udinese è stata la notte di Cristiano Ronaldo. Una delle tante, come d'abitudine. Il campione portoghese ha messo la sua firma sulla partita con due gol e un assist che confermano la sua centralità nel progetto tecnico dei bianconeri. Capocannoniere del campionato di Serie A con 14 gol, ha battuto un nuovo record mettendosi alle spalle una leggenda del calcio mondiale come Pelé. Una serata da ricordare, insomma, celebrata anche con un'esultanza diversa dal solito.

Il gol, il solito ‘siuuu' con salto e braccia allargate, l'abbraccio dei compagni. Ma rientrando verso la propria metà campo, Cristiano Ronaldo ha rivolto un gesto particolare in favore di telecamera: con le dita ha indicato due lettere, apparentemente una C e una J (quest'ultima al contrario).

Il significato dell'esultanza di Cristiano Ronaldo

Il significato? In attesa del chiarimento del giocatore, che potrebbe svelare il mistero via social, l'interpretazione più gettonata è la più scontata: la C e la J starebbero ad indicare Cristiano Junior, il nome del primo figlio del campione portoghese, di cui si era parlato nei giorni scorsi per le dichiarazioni rilasciate da CR7 in occasione della premiazione al Globe Soccer Awards, in relazione al modo in cui lo allena ad essere atleta. Un'educazione severa ed esigente.

"A volte beve la Coca Cola, bibite gasate, mangia le patatine e mi fa arrabbiare. In alcune occasioni dico a mio figlio di tuffarsi nell'acqua fredda dopo una corsa sul tapis roulant, ma lui mi dice: ‘Papà, fa così freddo lì'. Ma va bene, è normale, perché ha solo 10 anni".

I tantissimi fan di Cristiano Ronaldo sui social si sono scatenati anche in ricostruzioni alternative del possibile significato dell'esultanza. C'è chi ha intravisto nel gesto una dedica per la compagna Georgina Rodriguez, magari con riferimento ad una possibile gravidanza di cui si parla già da qualche giorno.