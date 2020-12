Cristiano Ronaldo sta battendo record su record nella storia del calcio, vuole continuare a batterne e vuole vincere ancora trofei con la Juventus e con il Portogallo. Prima o dopo anche lui sarà costretto a lasciare il calcio giocato e un giorno potrebbe veder giocare da professionista il figlio Cristiano Junior, che ha 10 anni e gioca con le giovanili della Juventus. E da Dubai, dove ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, ha parlato anche del futuro di suo figlio, e lo ha fatto con razionalità dicendo che:

Ai bambini deve essere lasciata la possibilità di effettuare delle scelte, io spero che mio figlio possa fare il calciatore, ma non gli metterò pressione. La cosa più importante è che diventi il migliore qualunque cosa faccia, che sia un calciatore o un medico.

Come Cristiano Ronaldo educa il figlio Cristiano Junior

Ma CR7 ha ammesso di essere un po' severo nei confronti del piccolo Cristianinho che ha dovuto imparare sin dalla tenera età l'etica del lavoro, che è uno dei grandi punti di forza della carriera di Cristiano Ronaldo. E come riporta ‘A Bola' a Dubai parlando del primogenito il simbolo della Juventus ha detto:

A volte beve la Coca Cola, bibite gasate, mangia le patatine e mi fa arrabbiare. In alcune occasioni dico a mio figlio di tuffarsi nell'acqua fredda dopo una corsa sul tapis roulant, ma lui mi dice: ‘Papà, fa così freddo lì. Ma va bene, è normale, perché ha solo 10 anni.

Cristianinho ha potenziale, può diventare un calciatore

Facendo finita di non essere il papà, ma un osservatore neutrale, Cristiano Ronaldo ha detto che suo figlio ha talento e volendo potrebbe diventare un calciatore da grande: "Vedremo se mio figlio ce la farà, sicuramente ha potenziale. È veloce e dribbla bene, ma non basta. Gli dico sempre che ci vuole lavoro e dedizione per avere successo".