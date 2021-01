Cristiano Ronaldo si è rivelato ancora una volta devastante. Due gol e un assist per l'attaccante portoghese, decisivo nella vittoria della Juventus contro l'Udinese. CR7 impreziosisce ancora una volta il suo già eccezionale score stagionale e complessivo. Grazie a queste marcature infatti, Ronaldo si è tolto la soddisfazione di superare una leggenda come Pelé nella speciale classifica delle reti complessive segnate nella storia del calcio professionistico. 758 reti per il lusitano, una in più della grande gloria verdeoro.

Cristiano Ronaldo ha messo la sua firma anche in Juventus-Udinese realizzando una bella doppietta da bomber di razza qual è. Grazie a queste due reti, il sempreverde portoghese è arrivato a quota 758 gol complessivi nella sua esperienza professionistica nel mondo del calcio, in 1035 partite ufficiali disputate. Un bottino che gli ha permesso di mettere la freccia e superare nientemeno che Pelé che nella sua carriera ha realizzato 757 reti in 815 partite. Ronaldo ha segnato nell'ordine: 450 gol con il Real Madrid, 118 con il Manchester United, 5 con lo Sporting Lisbona e 83 con la Juventus, senza dimenticare i 102 con il Portogallo. Ora nel mirino ci sono gli 805 gol realizzati da Josef Bican, ex calciatore e allenatore austriaco naturalizzato cecoslovacco. È lui il re dei bomber.

18 i gol segnati complessivamente in stagione da Cristiano Ronaldo, in 15 partite complessive. Nello specifico considerando solo la Serie A, sono 14 le marcature in 11 presenze con la media di un gol ogni 65’. In stagione 6 le marcature doppie complessive, di un calciatore che è lo specialista di questa categoria, alla pari con Robert Lewandowski. CR7 continua dunque a segnare gol a raffica con la casacca bianconera con cui è già arrivato a quota 83 reti, di cui 66 in Serie A. Per la 15a stagione consecutiva ha superato i 20 gol tra club e nazionale.