Coppa Italia in TV oggi e stasera su Mediaset: dove vedere Fiorentina-Benevento e Cagliari-Cittadella, diretta su Italia 1 Mercoledì 15 dicembre: le partite di Coppa Italia oggi in programma in TV e in diretta streaming. Alle 15 Verona-Empoli, alle ore 18 Cagliari-Cittadella, mentre alle 21 si gioca Fiorentina-Benevento. Tutte le partite saranno trasmesse da Italia 1.

A cura di Vito Lamorte

Tutte le partite dei sedicesimi di Coppa Italia in programma oggi in TV e in diretta streaming. Dopo le prime gare di ieri, il ‘torneo della coccarda' prosegue con altre tre incontri importanti dei sedicesimi di finale. La modifica del format, che parte da quest'anno e rimarrà tale per almeno tre stagioni, con 20 squadre di Serie A e di Serie B più 4 della Serie C (che sono le tre promosse dirette dalla C alla B più la vincitrice dei playoff di C). La vincitrice del trofeo in carica e le prime 7 del campionato di A precedente, cioè le qualificate in Europa, entrano agli ottavi di finale giocando la sfida secca in casa. Il prossimo turno si giocherà tra il 12 e 19 gennaio 2022.

A differenza degli anni passati la Coppa Italia verrà trasmessa in diretta TV e in streaming da Mediaset e non dalla Rai: il Biscione si è aggiudicato i diritti per il triennio 2021-2024.

Dove vedere le partite di Coppa Italia oggi in TV su Italia 1: il programma

Il programma della giornata di oggi inizia con Verona-Empoli, che mette di fronte due delle rivelazioni della Serie A in corso: gli scaligeri di Tudor hanno perso contro l'Atalanta ma hanno dimostrato di stare bene mentre i toscani hanno vinto in casa del Napoli. Alle ore 18 all'Unipol Domus il Cagliari ospita il Cittadella: i sardi domenica hanno preso 4 gol dall'Inter capolista mentre i veneti hanno battuto l'Ascoli per 2-0 e sono a ridosso della zona play-off in Serie B. La sfida serale è Fiorentina-Benevento, con la Viola di Italiano che sta vivendo un grande momento e culla sogni europei. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming da Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

15:00 – Verona-Empoli, Italia 1

18:00 – Cagliari-Cittadella, Italia 1

21.00 – Fiorentina-Benevento, Italia 1

Le prossime partite di Coppa Italia: calendario e orari TV

Il turno dei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021-2022 si chiude giovedì 16 dicembre 2021 con due interessantissime sfide come Spezia-Lecce e Sampdoria-Torino: il primo match vede i liguri di Thiago Motta che ospitano i salentini in cerca di riscatto per provare ad invertire la rotta soprattutto da un punto di vista mentale mentre la sfida che fa calare il sipario su questo round vede due squadre che hanno vinto rispettivamente il trofeo 4, il Doria; e 5 volte, il Toro.

Giovedì 16 dicembre, ore 18.00 – Spezia-Lecce, Italia 1

Giovedì 16 dicembre, ore 21.00 – Sampdoria-Torino, Italia 1