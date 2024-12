video suggerito

Coppa Italia, il tabellone dei quarti e gli incroci in semifinale: quando si giocano le partite Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia che si giocheranno a febbraio. Già noti gli incroci per le semifinali, in programma ad aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Inter-Udinese chiude il programma delle partite degli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente completa il quadro delle formazioni qualificate per i quarti che si giocheranno ancora in gara unica a febbraio. Le quattro partite sono Juventus-Empoli, Bologna-Atalanta, Milan-Roma e infine Lazio contro una tra Udinese e Inter. Già noti gli incroci per le semifinali che si disputeranno poi con la formula dell'andata e ritorno ad aprile. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il tabellone dei quarti di Coppa Italia e gli incroci in semifinale

Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia prevede quattro sfide tra club che militano nella massima serie. I campioni in carica della Juventus sfideranno l'Empoli, poi le altre sfide saranno Bologna-Atalanta, Milan-Roma e Lazio contro una tra Inter e Udinese, ovvero il match che chiuderà il programma degli ottavi. Queste dei quarti saranno le ultime partite con la formula dell'eliminazione diretta, dalle semifinali in poi si procederà con l'andata e ritorno in programma dal 2 al 23 aprile 2025.

Già definito il tabellone degli incroci delle semifinali, con la vincente di Juventus-Empoli che affronterà quella di Bologna-Atalanta mentre l'altro confronto sarà tra le squadre vincitrici di Milan-Roma e Lazio-Inter/Udinese. Questi i quarti di finale:

Juventus-Empoli

Bologna-Atalanta

Milan-Roma

Lazio-Inter/Udinese

Il tabellone degli incroci in semifinale:

Juve/Empoli – Bologna/Atalanta

Milan/Roma – Lazio/Inter/Udinese

Quando si giocano le partite dei quarti: le date

Le partite dei quarti di finale di Coppa Italia sono già state messe in programma a febbraio 2025. Si giocherà in gara secca e senza andata e ritorno, con il programma che inizierà il 5 febbraio e si concluderà il 26 dello stesso mese. Per la data precisa delle sfide bisognerà aspettare le prossime settimane. Il calendario completo:

Quarti di finale (gara secca) – 5 febbraio 2025 e 26 febbraio 2025

Semifinali – (andata) 2 aprile 2025 e (ritorno) 23 aprile 2025

Finale – mercoledì 14 maggio 2025