L‘Inter ha perso in trasferta contro una buona Sampdoria e interrompe un filotto importante che i nerazzurri avrebbero voluto continuare soprattutto in virtù della gara di questa sera tra Milan e Juventus. Travolti dai colpi di Candreva e Keita Balde, la squadra di Ranieri ha costretto l'Inter a fermarsi e a scatenare di nuovo l'ira dei tifosi nerazzurri. Su Twitter, così come accaduto l'ultima in occasione dell'uscita dei nerazzurri dalla Champions League, è ritornato di tendenza l'hashtag #ConteOut. Tanti sono stati infatti i sostenitori dell'Inter che hanno attribuito all'allenatore nerazzurro le colpe di questa sconfitta.

Ovviamente sono stati tanti i fattori che hanno determinato il ko della squadra allenata da Antonio Conte, come ad esempio l'indisponibilità di Lukaku, entrato solo nel finale, ma che non è riuscito ad incidere per noie fisiche. Tra i vari commenti comparsi sul noto social network, soprattutto alcuni che parlano del mercato voluto da Conte e che invece non sta dando i suoi frutti (Vidal su tutti). Dopo 8 vittorie di fila comunque, l'ira dei tifosi può essere giustificata soprattutto dal fatto di non aver potuto sfruttare il big match tra Milan e Juventus con la speranza che i bianconeri potessero far risultato a ‘San Siro'.

#ConteOut torna in tendenza su Twitter

L'acquisto di giocatori come Vidal e Kolarov su tutti, sono al centro delle tematiche che i tifosi dell'Inter stanno affrontando, accusando Antonio Conte di aver puntato su calciatori sbagliati. Su Twitter, all'interno dell'hashtag #ConteOut, ci sono però anche considerazioni più ampie che riguardano anche il gioco. Soprattutto sul fatto che l'Inter dipenda troppo da Lukaku.

Con Lautaro Martinez e Sanchez in attacco infatti, la squadra di Conte non è sembrata quasi mai pericolosa e capace di poter mettere in difficoltà una Sampdoria organizzata e ben schierata in campo. #ConteOut in tendenza su Twitter, oggi, sembra comunque essere diventata quasi un'abitudine, o meglio una moda per i tifosi dell'Inter, al primo passo falso dei nerazzurri.