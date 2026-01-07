La reazione furibonda di Conte al gol di Di Lorenzo in Napoli-Verona: urla contro il quarto uomo

La reazione del tecnico è furibonda, si scatena e urla tutta la frustrazione accumulata in un match che ha visto il suo Napoli rimontare dallo 0-2.

Adrenalina, rabbia, esaltazione per il gol del 2-2 di Di Lorenzo. È una miscela esplosiva, provoca la reazione furibonda di Antonio Conte che dopo il pareggio si volta verso il quarto uomo, Arena, e gli urla tutta la frustrazione accumulata in un match che ha visto il suo Napoli andare sotto 0-2 nel primo tempo, rimontare nella ripresa nonostante due gol non assegnati. "Annullateci anche questo!", il tecnico dei partenopei lo ripete per due volte al collaboratore del direttore di gara (lo rivela il bordocampista di DAZN, Federico Sala) contrariato per le decisioni del VAR che hanno ribaltato quelle dell'arbitro. Il fatto che la rete di Hojlund non sia stata convalidata gli ha fatto perdere le staffe tanto da esclamare in diretta tv: "Cosa avrebbe dovuto fare, tagliarsi il braccio?".

Ma era giusto non convalidarla? Secondo Luca Marelli, da regolamento lo era: "Il 2-2 annullato a Hojlund non è stato assegnato per l'immediatezza del contatto col polso dopo una carambola con un difensore del Verona. Le immagini hanno mostrato il tocco con la mano. Non c'è stata on-field-review perché si è trattato di una situazione oggettiva e non soggettiva".

Conte si scatena dopo il pareggio del capitano: cosa è successo

Il Napoli trova (finalmente) il gol che spazza via l'incubo di una sconfitta all'82°: lo segna Di Lorenzo a cui Conte ha cambiato posizione rimescolando la squadra coi cambi. Dentro Marianucci (autore del passaggio decisivo) in difesa così da "liberare" il capitano che si fa trovare pronto nel posto giusto al momento giusto e la mette dentro. In quel momento il tecnico salentino scatta in campo per esultare con la squadra, invitandola a non mollare perché tutto può ancora succedere. Ai suoi calciatori dice di "usare la testa" e lo indica con un gesto eloquente. Poi si volta verso il quarto uomo e si lascia andare alla reazione rabbiosa: "Annullateci anche questo! Annullateci anche questo!".

A cosa si riferiva Conte con quell'espressione? Anche a un'altra rete non concessa al Napoli, quella di McTominay ma in questo caso la dinamica dell'azione è stata molto chiara: la posizione di fuorigioco di Rrahmani è stata decisiva e ha inficiato tutto.

Il tecnico cuce la bocca sul VAR: "Se parlo vengo travisato"

Il raddoppio del Verona è avvenuto grazie a un calcio di rigore concesso per un tocco di braccio di Buongiorno. Un'azione molto controversa, come valutato dallo stesso Marelli a DAZN, chiarendo che assegnare il penalty all'Hellas è stato un errore perché in realtà c'era "un calcio di punizione in favore del Napoli per fallo di Valentini su Buongiorno".

Il commento del tecnico in conferenza stampa spiega bene qual è il suo stato d'animo. "Si tratta di valutazioni soggettive e interpretazioni che sono a volte differenti. Non ho voglia di fare polemiche perché quando parlo viene travisato. Non c’è una linea chiara sul VAR, che va a interpretazione".