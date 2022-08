Conte e Tuchel sfiorano la rissa in campo, devono separarli con la forza: colpa di un affronto Hanno dato spettacolo in campo Chelsea e Tottenham, a bordo campo invece i due allenatori Conte e Tuchel hanno sfiorato due volte la rissa e a fine partita sono stati entrambi espulsi.

A cura di Alessio Morra

Finale incandescente di Chelsea-Tottenham. Dopo una prima pesante lite sono andati nuovamente muso a muso Conte e Tuchel, che stavolta sono andati a un passo dalla rissa. E in questo caso il confronto è stato ancora molto peggiore. L'arbitro non ha potuto far altro che espellerli.

Chelsea-Tottenham è una partita sempre sentita, vale tanto in termini di classifica e pesa ancora di più considerato che si è a inizio campionato. Conte e Tuchel vanno in escandescenza a inizio ripresa esattamente quando Hojbjerg pareggia il gol di Koulibaly. Dopo il pari del danese il tecnico italiano esulta, festeggia prima con i suoi, poi si gira verso la panchina avversaria, non si sa se dice qualcosa o meno, ma quell'esultanza dà fastidio al tedesco che si avvicina minaccioso e risponde a muso duro. Il faccia a faccia arriva, non si va oltre perché sono tutti rapidissimi. Si evita la rissa. La partita continua.

James riporta avanti i Blues, che cullano i tre punti fino al 95′ quando Harry Kane con un colpo di testa magnifico pareggia, è 2-2. Un punto a testa, un punto d'oro per gli Spurs, una beffa per il modo per il Chelsea. Un minuto dopo l'arbitro dichiara chiuso l'incontro. A quel punto le telecamere vanno tutte su i due allenatori. Conte si avvicina e porge la mano a Tuchel, che gliela stringe, ma poi non molla la mano di Conte.

E a quel punto c'è un altro momento di tensione. Perché l'allenatore degli Spurs non si tiene quel gesto e risponde, rivolano parole grosse, Tuchel dice qualcosa a Conte. La rissa può generarsi, ma corrono tutti in campo e i due vengono separati, nel mezzo vengono espulsi.