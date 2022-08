Pesante faccia a faccia tra Conte e Tuchel, sfiorata la rissa tra allenatori in Chelsea-Tottenham Hanno sfiorato il contatto Conte e Tuchel, che sono stati stoppati un passo prima del corpo a corpo.

A cura di Alessio Morra

A muso duro, quasi a contatto, Antonio Conte e Thomas Tuchel non si sono risparmiati, ma soprattutto sono stati fermati un attimo prima che potessero passare dalle parole ai fatti. In un focoso Chelsea-Tottenham al tecnico tedesco non è piaciuta l'esultanza dell'allenatore italiano, che dopo il gol del momentaneo pari di Hojberg ha forse detto qualcosa verso la panchina dei Blues.

Cosa è successo a Stamford Bridge? Il Chelsea conduceva 1-0 grazie albel gol di Koulibaly quando al 57′ è arrivato il gol dell'1-1 del Tottenham, marcatore Hojberg, centrocampista danese che fredda Mendy. Un pari meritato dal Tottenham, Conte che partecipa molto, festeggia per il gol, ed esulta, prima va verso la sua panchina, poi si dirige verso quella del Chelsea, forse dice qualcosa. Di sicuro si arrabbia Tuchel, magari infastidito per quel festeggiamento. Il tedesco dice qualcosa, i due si avvicinano.

Nessuno dei due si tira indietro, Conte e Tuchel si guardano in faccia e in quel breve frangente qualcosa si dicono, interviene il quarto ufficiale di gara, seguito da componenti delle rispettive panchina, che evitano il peggio. Senz'altro una brutta scena.

Ma il peggio deve ancora arrivare. Perché il Chelsea torna avanti con un gol di James, il Tottenham non vuole mollare e al 96′ pareggia, 2-2. Assist di Perisic e gol di Kane. Un pareggio beffardo per i Blues, fantastico per gli Spurs. A fine partita Conte va a dare la mano a Tuchel, che però gliela stringe troppo e quasi non vuole staccarla più. Altro brutto momento. L'italiano si arrabbia, il tedesco è furioso, arrivano nuovamente a dividerli. Vengono espulsi entrambi.