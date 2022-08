Koulibaly si presenta a Stamford Bridge con un gol strepitoso in Chelsea-Tottenham L’ex difensore del Napoli ha segnato un gol fantastico in Chelsea-Tottenham, match della 2a giornata di Premier League.

A cura di Alessio Morra

La partita principale della 2a giornata della Premier League è Chelsea-Tottenham, un derby di Londra che pesa tanto, anche se è presto per parlare di lotta per il titolo. I Blues hanno fatto una campagna acquisti importante, gli Spurs altrettanto si sono rinforzati. La partita tra le squadre di Tuchel e Conte si è sbloccata dopo 19 minuti con un gol favoloso di Kalidou Koulibaly, colui che è stato preso per blindare la difesa del Chelsea ha segnato un gol favoloso, che ha strappato applausi a Stamford Bridge e che ha portato all'esaltazione sui social di KK, che forse molti tifosi inglesi ancora non conoscevano bene.

Derby d'alta classifica, derby che ha tante risposte da dare pure se si è appena all'inizio di campionato. Koulibaly è in difesa, deve fronteggiare un attacco di altissimo livello – Kane, Son, Kulusevski – ma oltre a difendere si spinge in attacco e fa pure gol. Al 19′ Marc Cucurella, per la prima volta titolare, batte un calcio d'angolo, lo pennella per Koulibaly che fa un passo indietro, si muove bene e soprattutto colpisce con un esterno destro al volo. Colpisce in modo perfetto: è gol, 1-0.

Non c'era modo migliore per presentarsi ai nuovi tifosi. Chi l'ha visto dal vivo è rimasto estasiato, tanto quanto chi l'ha visto in tv o in streaming. Sui social i tifosi del Chelsea, ma anche tanti appassionati che stavano seguendo l'incontro hanno applaudito la prodezza di Koulibaly, che nel corso dell'estate è passato dal Napoli ai Blues, che hanno sborsato oltre 30 milioni di euro.