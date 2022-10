Conte è furioso con Bentancur, non fa quello che gli ha detto: “Passa la palla testa di c*” Antonio Conte non ha apprezzato la prova di Bentancur contro il Manchester United e all’ennesimo errore non è riuscito a trattenere la sua furia: il tecnico salentino non le ha mandate a dire all’ ex centrocampista della Juventus.

A cura di Vito Lamorte

Il Tottenham ha perso in casa del Manchester United nel turno infrasettimanale di Premier League e ha interrotto la striscia positiva che durava dal North London Derby. Antonio Conte ha dimostrato di non apprezzare molto la prova dei suoi in diverse situazioni e il suo atteggiamento a bordo campo era eloquente.

Il massimo livello si è raggiunto quando si è scagliato senza mezzi termini contro Rodrigo Bentancur, che evidentemente non stava facendo quello che gli aveva chiesto quando avevano preparato la gara dell'Old Trafford. L'ex centrocampista della Juventus ha attirato le ire del suo tecnico, che ha mostrato ancora una volta di più tutta la sua grinta e il modo in cui vive le partite.

Sul finire del primo tempo, l'ex allenatore di Juventus e Inter non è riuscito a trattenersi e dopo l'ennesimo pallone regalato agli avversari si è rivolto in maniera furioso verso il centrocampista uruguaiano: "Passa la palla testa di c*".

Il tecnico salentino non è nuovo a queste sfuriate quando i calciatori non fanno quello che è stato preparato durante l'allenamento e non le manda a dire nonostante è cosciente di essere sempre ripreso con telecamere particolari e dedicate.

Gli Spurs dopo quattro gare senza sconfitte sono caduti nuovamente al cospetto di una concorrente per la zona Champions: la squadra di Conte mantiene il secondo posto ma ha una partita in meno del Manchester City, che ha gli stessi punti (23).

Il Manchester United ha mostrato una compattezza e una concentrazione maggiore rispetto agli avversari: i Red Devils hanno trovato il vantaggio all'inizio della ripresa in maniera fortunosa con Fred e poco dopo hanno chiuso la sfida con Bruno Fernandes. La reazione del Tottenham non è stata all'altezza e così Erik ten Hag è riuscito a vincere un altro big match dopo aver battuto la capolista Arsenal.