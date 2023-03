Conte chiuse i giocatori in spogliatoio e se ne andò: il suo estremo tentativo al Tottenham I giocatori del Tottenham andarono da Conte e gli fecero una richiesta a nome della squadra: il retroscena sull’addio del tecnico agli Spurs.

A cura di Paolo Fiorenza

Antonio Conte ormai è storia al Tottenham, dopo che il 53enne tecnico leccese ha lasciato di comune accordo il club londinese nella serata di domenica. Un'avventura finita male, dopo che il clamoroso sfogo dell'allenatore post Southampton aveva fatto capire a tutti che era finita. Troppo diverse le visioni di un uomo ossessionato dal successo come Conte, fino al punto da martellare senza pietà i giocatori, e quelle di un ambiente che è abituato da troppo tempo a vedere nel raggiungimento del quarto posto il massimo traguardo possibile.

L'ambizione sfrenata dell'ex Ct azzurro, che è anche la chiave delle sue tante vittorie ovunque sia stato, ha finito per logorare in maniera irreparabile il suo rapporto con la squadra ed anche col club, parimenti accusato di accettare supinamente quella situazione da tanti anni.

Tutta la carica di Antonio Conte: ha provato invano a trasmetterla al Tottenham

Conte le ha provate tutte per scuotere i suoi giocatori e far capire loro che bisogna avere il fuoco dentro ogni santo giorno che si va ad allenarsi. Il Daily Mail riporta un episodio accaduto alla fine di gennaio, al termine di una striscia di risultati davvero difficile da accettare per il leccese: una sola vittoria in cinque partite giocate, a fronte di tre sconfitte molto pesanti contro Aston Villa, Arsenal e Manchester City.

Conte provò a mettere in atto un tentativo estremo per mettere i calciatori di fronte alle proprie responsabilità: riunì tutta la squadra al centro di allenamento degli Spurs a Enfield e poi – dopo che era entrato l'ultimo giocatore – lui uscì dallo spogliatoio, richiudendosi la porta alle spalle dopo aver invitato Kane e compagni a confrontarsi tra loro per trovare le soluzioni alle recenti figuracce.

Dall'incontro avvenuto in sua assenza emerse la percezione della squadra che prestazioni e risultati fossero stati ostacolati dalla tattica troppo difensiva e rigida di Conte. E dunque quando i giocatori più rappresentativi dello spogliatoio riferirono al tecnico cosa era venuto fuori dal loro confronto, gli chiesero di apportare modifiche al gioco verso uno stile più offensivo.

Conte col capitano del Tottenham Harry Kane

Il confronto ha avuto conseguenze positive nell'immediato, visto che il Tottenham ha vinto cinque delle successive sei partite tra campionato e coppa nazionale (in mezzo la sconfitta in Champions in casa del Milan), ma poi l'1 marzo è arrivata l'eliminazione in FA Cup contro lo Sheffield United, che ha segnato l'inizio della fine. Dopo tre giorni gli Spurs hanno perso anche in Premier League in casa del Wolverhampton, poi pareggiato col Milan a Londra e detto addio all'Europa, vinto col Nottingham Forest e infine pareggiato contro il Southampton ultimo per 3-3, dopo essere stati in vantaggio per 3-1.

Intanto gli allenamenti durissimi avevano spremuto i giocatori portandoli al limite: Conte spesso li faceva correre due chilometri prima delle partite. La squadra non diceva nulla apertamente, ma in privato era sconcertata. "Allenamenti uguali ogni giorno, tattiche uguali ogni giorno", ha detto una fonte citata dal Mail. Quando l'ex tecnico di Juve e Inter è tornato in Italia durante la sosta per le nazionali, molti in spogliatoio hanno sperato che davvero fosse finita.

Tempo qualche giorno e sono stati accontentati: adesso toccherà al suo vice Stellini provare a incollare i cocci per traghettare la squadra fino al termine della stagione. Poi sarà tempo per uno tra l'amatissimo grande ex Pochettino e Nagelsmann, che al momento sono i principali favoriti per sedersi sulla panchina degli Spurs in estate.