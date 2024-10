Conor McGregor fa infuriare l’Arsenal per il video non autorizzato in cui prende a calci Saka L’Arsenal è furioso dopo aver visto il video del finto combattimento di Conor McGregor con Saka subito dopo la sfida di Champions tra i Gunners e il PSG. Il lottatore di MMA non aveva il permesso di stare sul terreno di gioco. Il club apre un’indagine interna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Conor McGregor sul terreno di gioco dell'Emirates Stadium per Arsenal-PSG di Champions ha creato non pochi problemi all'interno del club londinese. La presenza del lottatore di MMA ed ex campione UFC avrebbe infastidito i Gunners specie per quella simulazione di combattimento sul rettangolo verde contro Bukayo Saka. Secondo quanto scrive il Times l'Arsenal sta ora valutando di vietare ai propri giocatori di interagire con gli ospiti che giungono all'Emirates proprio evitare qualsiasi rischio fisico per giocatori considerati patrimonio del club.

Dopo la partita infatti, il lottatore irlandese si è fatto strada in campo dove ha fatto una breve chiacchierata con Rice e lo stesso Saka. Prima di posare per le foto di rito, McGregor ha tirato dei calci alle gambe a Saka in modo scherzoso, lottando con lui mentre tentava per gioco di metterlo al tappeto. Fortunatamente i colpi di McGregor erano finti e probabilmente neanche hanno sfiorato il giocatore. Anzi, l'irlandese poi a un certo punto, pensando di essere andato oltre, si ferma e quasi chiede scusa al giocatore prima di mettere la parola fine a quel siparietto.

Secondo quanto riportato dal Times, McGregor non aveva il permesso di entrare in campo e l'Arsenal ha avviato un'indagine interna sulla questione. Pare che a McGregor sia stato chiesto di tornare sugli spalti perché nel club c'era "molta preoccupazione" su come il lottatore avesse sferrato pugni e calci, seppur per gioco e per finita, contro uno dei giocatori più preziosi del club. McGregor e il suo entourage sono entrati allo stadio con biglietti riservati ai VIP assicurandosi anche l'ingresso in una zona dell'Emirates dove si incontrano regolarmente le celebrità.

Le nuove disposizioni dell'Arsenal sull'interazione dei calciatori con le celebrità

In Inghilterra, la stampa locale, spiega come l'ex campione del mondo portasse con sé anche una bottiglia del suo whisky di marca "Proper no12" mentre era in campo. Ma sono state le sue mosse e i suoi finti colpi con Saka a preoccupare di più l'allenatore Mikel Arteta, tanto che il club sta valutando di apportare modifiche all'accordo che consente ai giocatori di socializzare con i tifosi famosi dopo le partite. Un qualcosa di strettamente necessario specie se si tratta di giocatori con ingaggi da fior fior di milioni di euro.